　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪收押　繳回1.2億今起訴

▲▼三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光。（圖／民眾提供）

▲三地集團總裁鍾嘉村遭收押、起訴。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

三地集團總裁鍾嘉村及開陽集團董事長蔡宗融等人被高雄檢、調查出，開陽能源在屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁開發太陽能光電場，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，今年10月檢方約談鍾嘉村等人到案後，向法院聲請羈押鍾嘉村禁見獲准，後續鍾嘉村雖繳回犯罪所得1億2439萬3334元，但檢方仍在今（8）日偵結，依違反證交法、背信罪將鍾嘉村等4人起訴。

▲▼三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光。（圖／民眾提供）

回顧此案，檢調是在追查台南將軍一處大型光電廠開發案，發現三地集團及相關業者疑似透過不當手段，爭取行政便利與土地開發利益，但鍾嘉村後續又被調查局人員盯上，懷疑三地集團還涉及《證交法》不法操作，此案件是開陽能源在屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁開發太陽能光電場，總開發面積達130公頃，鍾嘉村旗下的上市公司「北基」子公司合豐能源與開陽能源共同開發。

檢調查出，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，因此約談三地集團總裁鍾嘉村和開陽能源董事長蔡宗融到案，複訊後將兩人後依違反證交法、背信等罪嫌聲押，法院審理後一度裁定鍾嘉村以2000萬元交保，蔡則被請回，檢方不服提出抗告，法院重開羈押庭，裁定鍾嘉村羈押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰總理「授權軍方」！全力動員軍事行動
快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬家
未來一周3波冷空氣接力　周末最強「全台有感降溫」
2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！
《艾蜜莉在巴黎》男星台灣轉機飛沖繩遭逮！　最慘恐遭監禁
助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審
習近平要求2026年經濟工作目標　內需主導共8大堅持、全面依

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「裝市話」賺6萬！嘉義男租屋處淪詐騙機房　加重詐欺罪起訴

快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬離原租屋處

貴婦奈奈醫美詐財案　前男友父親「只看婦產科」不起訴

快訊／三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪收押　繳回1.2億今起訴

逛建國市場昏迷！攤商CPR救回一命　議員揭台中急救網漏洞

假直播再害人！婦人奔銀行急匯11萬　天母明星臉所長到場拆局

死前遭遠端監控17天！左營槍擊案死者遛狗時遇害　作息早被摸透

喪屍「混毒」深夜驚現淡水山區　逆撞2機車害3傷「1人斷腿」

81歲嬤過馬路遭撞死！無照男落跑還找人接應　尿檢驗出雙毒陽

彰化砂石車遮沙網突翹起　勾電線扯倒電桿！用路人急閃

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

「裝市話」賺6萬！嘉義男租屋處淪詐騙機房　加重詐欺罪起訴

快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬離原租屋處

貴婦奈奈醫美詐財案　前男友父親「只看婦產科」不起訴

快訊／三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪收押　繳回1.2億今起訴

逛建國市場昏迷！攤商CPR救回一命　議員揭台中急救網漏洞

假直播再害人！婦人奔銀行急匯11萬　天母明星臉所長到場拆局

死前遭遠端監控17天！左營槍擊案死者遛狗時遇害　作息早被摸透

喪屍「混毒」深夜驚現淡水山區　逆撞2機車害3傷「1人斷腿」

81歲嬤過馬路遭撞死！無照男落跑還找人接應　尿檢驗出雙毒陽

彰化砂石車遮沙網突翹起　勾電線扯倒電桿！用路人急閃

啦啦隊IU確定來台！崔洪邏加盟洋基　攜手睦那京、李素敏組「最強三本柱」

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利率飆金融海嘯後新高

2026議員選戰開打　他預言：北市第一高票不是高嘉瑜就是李明璇

肝癌婦「數百顆腫瘤」　陽交大附醫2個月化療創奇蹟

蔡正元談2028大選：盧秀燕仍是國民黨最強　鄭麗文絕不可能選總統

人夫狂刺多刀殺妻　淡定接兒放學！10歲童回家驚見「媽媽倒血泊」

助理費除罪化被罵死！國民黨團急喊卡　吳思瑤：「這5案」也該暫停

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨！　邊境監獄急轉移92囚犯

有望挑戰勇士73勝？雷霆狂贏30分15連勝　爵士主場被「打到冒煙」

「裝市話」賺6萬！嘉義男租屋處淪詐騙機房　加重詐欺罪起訴

惠利許願來台喝珍奶 　一到高雄直呼：好熱！

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

快訊／板橋定食8凌晨氣爆！消防局長說明

板橋定食8凌晨氣爆！民驚醒：家裡大晃

台南牛肉湯店驚見活蟑螂！業者致歉、衛生局稽查

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

更多熱門

相關新聞

楊金龍打房「金龍大廈」卻在漲　頂樓戶創48年新高價

楊金龍打房「金龍大廈」卻在漲　頂樓戶創48年新高價

自從央行宣布第七波信用管制後，全台房貸拉警報，對期待打房的人來說，總裁楊金龍被視為帶動房價下修的偶像，有眼尖民眾發現，高雄有棟屋齡49年的「金龍大廈」與總裁同名，房價逆勢衝上新高，根據實登，10月頂樓戶成交價達21萬元，創歷史新高。

「為6萬元」淪共諜　馬防部士官遭起訴求刑12年

「為6萬元」淪共諜　馬防部士官遭起訴求刑12年

賣股吸金2.7億　絕對能源17人起訴

賣股吸金2.7億　絕對能源17人起訴

京華城土地弊案　沈慶京長子50萬交保

京華城土地弊案　沈慶京長子50萬交保

酒駕撞死人！嘉義男肇逃「找女網友車震」嘉檢起訴

酒駕撞死人！嘉義男肇逃「找女網友車震」嘉檢起訴

關鍵字：

三地總裁鍾嘉村證交法背信罪起訴

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面