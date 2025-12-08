快訊／三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪收押　繳回1.2億今起訴

▲三地集團總裁鍾嘉村遭收押、起訴。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

三地集團總裁鍾嘉村及開陽集團董事長蔡宗融等人被高雄檢、調查出，開陽能源在屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁開發太陽能光電場，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，今年10月檢方約談鍾嘉村等人到案後，向法院聲請羈押鍾嘉村禁見獲准，後續鍾嘉村雖繳回犯罪所得1億2439萬3334元，但檢方仍在今（8）日偵結，依違反證交法、背信罪將鍾嘉村等4人起訴。

回顧此案，檢調是在追查台南將軍一處大型光電廠開發案，發現三地集團及相關業者疑似透過不當手段，爭取行政便利與土地開發利益，但鍾嘉村後續又被調查局人員盯上，懷疑三地集團還涉及《證交法》不法操作，此案件是開陽能源在屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁開發太陽能光電場，總開發面積達130公頃，鍾嘉村旗下的上市公司「北基」子公司合豐能源與開陽能源共同開發。

檢調查出，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，因此約談三地集團總裁鍾嘉村和開陽能源董事長蔡宗融到案，複訊後將兩人後依違反證交法、背信等罪嫌聲押，法院審理後一度裁定鍾嘉村以2000萬元交保，蔡則被請回，檢方不服提出抗告，法院重開羈押庭，裁定鍾嘉村羈押禁見。