快訊／名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

前伊林模特兒蕭瑋葶涉與兄嫂侵占身障協會逾億元，自4月22日遭羈押至今已224天，士林地院裁定500萬交保，限制出境出海，應接受電子腳環科技設備監控。今（1）日蕭瑋葶家屬與律師到士林地院辦保，蕭瑋葶配戴電子腳環後在女友人陪同下步出地院，面對媒體詢問案情，她不發一語搭車離開。

▲前伊林模特兒蕭瑋葶(左)500萬交保。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

士院8月5日曾裁定蕭瑋葶可提出300萬元具保停止羈押，並限制出境、出海與施以科技監控，檢方也函覆同意。但家屬隔日赴法院辦保時，卻被告知「法警人力不足」、「科技監控方式未定」等理由，導致程序卡關。士院其後又以「仍有勾串共犯之虞」否准具保，引發辯方質疑「明明准保卻不讓保，還當續押理由」，痛批羈押手段違法。高院11月6日作出首份裁定，認士院未查明8月8日為何無法辦成交保、說理不備，因而撤銷並發回原審重新裁定。

蕭瑋葶自4月22日遭羈押至今已224天，士林地院裁定蕭瑋葶500萬元保證金，並限制住居，及自停止羈押之日起限制出境、出海8月暨於限制出境、出海期間內應接受電子腳環之科技設備監控。今蕭瑋葶家屬攜律師到士林地院辦保，設定完電子腳環後，蕭瑋葶在女友人陪同下現身，面對媒體詢問案情，她不發一語直接上車離開。