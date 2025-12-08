快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中

▲徐巧芯大姑劉向婕(左)今天下午在媽媽協助辦保下，睽違21個月重獲自由。（資料照／記者劉昌松攝）



記者吳銘峯、黃資真／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與姑丈杜秉澄，遭控成立「水房」替詐騙集團將資金轉換為虛擬貨幣，洗錢金額超過2700萬元，一審分別被判刑10年、15年，案件上訴二審審理中。2人日前聲請停押，高院5日裁定劉女80萬、杜男100萬交保，今(8日)下午劉母、也就是徐巧芯的婆婆來辦保，劉女睽違21個月後重獲自由，離開法院。杜男則是尚無人協助辦保。

檢方指出，杜秉澄招募友人開設公司帳戶，搭配劉向婕等人提領、換匯、回存等手法，將資金轉入虛擬貨幣錢包，協助詐團漂白資金，獲利抽成3%，涉案金額超過2701萬元，受害人多達167人，目前已有53人提告。

杜秉澄在4日的延押庭上當庭痛訴自己「被關18個月很不公平」，還聲稱如果判有罪會尋短，甚至指控徐巧芯要求他認罪，還押途中一度對媒體大喊，引起譁然。

杜秉澄10日上午在舍房內先是面對牆壁喃喃自語，接著突然將頭埋入舍房馬桶內，疑似有自傷舉動，由於他曾說過「會尋短」，管理員發現異常立即介入，並依羈押法啟動緊急保護措施上銬，當晚情緒穩定後才解除。不料隔日，他又拒絕配合服藥，還拒還藥物，所方擔心他再次危及自己或影響秩序，再度將他強制上銬並通報高院。合議庭認為，所方處置符合規定，並要求加強安全維護。

日前劉、杜再度聲請停押，高院本月5日裁定2人分別以80萬、100萬交保，但當下疑似籌不出錢，暫時先還押，今天劉母便提著交保金到法院繳納，之後劉順利重獲自由。杜則是因無人辦保，目前仍在押中。