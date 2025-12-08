　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中

▲▼徐巧芯大姑劉向婕(左)。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐巧芯大姑劉向婕(左)今天下午在媽媽協助辦保下，睽違21個月重獲自由。（資料照／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯、黃資真／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與姑丈杜秉澄，遭控成立「水房」替詐騙集團將資金轉換為虛擬貨幣，洗錢金額超過2700萬元，一審分別被判刑10年、15年，案件上訴二審審理中。2人日前聲請停押，高院5日裁定劉女80萬、杜男100萬交保，今(8日)下午劉母、也就是徐巧芯的婆婆來辦保，劉女睽違21個月後重獲自由，離開法院。杜男則是尚無人協助辦保。

檢方指出，杜秉澄招募友人開設公司帳戶，搭配劉向婕等人提領、換匯、回存等手法，將資金轉入虛擬貨幣錢包，協助詐團漂白資金，獲利抽成3%，涉案金額超過2701萬元，受害人多達167人，目前已有53人提告。

杜秉澄在4日的延押庭上當庭痛訴自己「被關18個月很不公平」，還聲稱如果判有罪會尋短，甚至指控徐巧芯要求他認罪，還押途中一度對媒體大喊，引起譁然。

杜秉澄10日上午在舍房內先是面對牆壁喃喃自語，接著突然將頭埋入舍房馬桶內，疑似有自傷舉動，由於他曾說過「會尋短」，管理員發現異常立即介入，並依羈押法啟動緊急保護措施上銬，當晚情緒穩定後才解除。不料隔日，他又拒絕配合服藥，還拒還藥物，所方擔心他再次危及自己或影響秩序，再度將他強制上銬並通報高院。合議庭認為，所方處置符合規定，並要求加強安全維護。

日前劉、杜再度聲請停押，高院本月5日裁定2人分別以80萬、100萬交保，但當下疑似籌不出錢，暫時先還押，今天劉母便提著交保金到法院繳納，之後劉順利重獲自由。杜則是因無人辦保，目前仍在押中。

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中
馬防部官兵賣帳戶給詐團　徐巧芯曝：30餘員涉案「有人服役17年」

馬防部官兵賣帳戶給詐團　徐巧芯曝：30餘員涉案「有人服役17年」

陸軍馬祖防衛指揮部下轄單位爆出士官兵與詐騙集團勾結，要求部隊弟兄以每月3000元至5000元代價提供帳戶，供詐團當人頭帳戶使用。對此，國民黨立委徐巧芯今（8日）表示，根據陸軍司令部最新回報，經查涉案官士兵目前累積共30餘員，部分人已服役長達 17至18年，她要呼籲所有軍中弟兄姊妹，潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途。

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

曝判決書成「詐欺犯教戰手冊」　吳宗憲嘆：9萬輕放詐騙11人幫兇

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

台中機房聯手柬埔寨詐騙美國　得手1872萬

台中機房聯手柬埔寨詐騙美國　得手1872萬

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

徐巧芯劉向婕杜秉澄詐騙集團交保

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

