快訊／名模吞上億善款！羈押224天淚灑法庭求交保　法官500萬准了

▲名模吸金案關到底？高院延押定讞，蕭女能否交保只靠士院最後裁定 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導



前伊林模特兒蕭瑋葶涉與兄嫂侵占身障協會逾億元，檢方8月起訴，法院裁定收押禁見；辯方抗告，高院撤銷發回。蕭瑋葶自4月22日遭羈押至今已224天，士林地院裁定蕭瑋葶500萬交保，限制出境出海，應接受電子腳環之科技設備監控。今（1）日蕭瑋葶家屬攜律師到士林地院辦保，於看守所設定科技監控後即可重獲自由。

檢方指出，被告3人涉長期以公益名義詐捐與詐貸資金，自成立協會後，對外宣稱要關懷身心障礙者，吸引民眾及企業捐款，實際上卻未依規投入公益用途，而是將捐款與貸款金流集中於特定帳戶，由蕭靖主導資金運用。

檢方說明，3人不僅利用協會名義詐得捐款逾1.1億元，更涉嫌以不實文件、假帳戶向銀行詐貸5216萬元，所得款項並非用於公益活動，而是大肆揮霍於購屋、名車、股票投資、高檔餐飲及酒店消費，甚至飼養狐狸。此外，蕭瑋葶名下帳戶與財產也被用來洗錢、隱匿資金流向，檢方認定3人犯行分工明確，涉犯公益侵占罪、詐欺取財罪、洗錢罪等多項罪名，因此於今年8月11日提起公訴。

▲蕭瑋葶。（圖／翻攝自Facebook／蕭女）

士院8月5日曾裁定蕭瑋葶可提出300萬元具保停止羈押，並限制出境、出海與施以科技監控，檢方也函覆同意。但家屬隔日赴法院辦保時，卻被告知「法警人力不足」、「科技監控方式未定」等理由，導致程序卡關。士院其後又以「仍有勾串共犯之虞」否准具保，引發辯方質疑「明明准保卻不讓保，還當續押理由」，痛批羈押手段違法。高院11月6日作出首份裁定，認士院未查明8月8日為何無法辦成交保、說理不備，因而撤銷並發回原審重新裁定。

士院11月18日再次提訊蕭瑋葶，蕭女在庭上否認參與募款、否認替哥哥藏匿，強調自己僅是協會「義工」，負責送物資、照顧小孩，並稱：「我沒有募款，也沒有發文，我真的不知道。」她並說，遭逮當天才得知哥哥冒名讓她擔任理事長，也不知哥哥身分是通緝犯。蕭當庭哽咽請求交保、表明願戴電子腳鐐，但法官未當場裁定。

蕭瑋葶自4月22日遭羈押至今已224天，士林地院裁定蕭瑋葶500萬元保證金，並限制住居，及自停止羈押之日起限制出境、出海捌月暨於限制出境、出海期間內應接受電子腳環之科技設備監控。今蕭瑋葶家屬攜律師到士林地院辦保，看守所設定完科技監控後，蕭瑋葶便可離開。