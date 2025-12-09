　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲家屬因為少女之死，在網路上發起連署活動。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國傳出一名13歲少女因為跟從網路流行，從事危險的Chroming挑戰吸食噴霧罐中有毒氣體，被發現昏倒在臥室中，搶救後仍被宣告身亡。

居住在萊斯特郡瑟馬斯頓(Thurmaston)的13歲少女賈曼(Tiegan Jarman)，今年3月6日被發現昏迷在房間中，急救人員趕到後試圖搶救，仍被宣布當場身亡。家人透露，她是因為跟風網路上十分流行的危險挑戰Chroming死亡。

所謂的Chroming挑戰，是一種濫用噴霧劑的行為，網路上近年來忽然興起這股危險風潮，吸引許多青少年為了追求快感而吸食噴霧罐中的各種有毒氣體。

賈曼的繼父霍普金(Rob Hopkin)表示，他們無法確認女兒以前有沒有嘗試過這種危險行為，因為難以追蹤，只知道事發時女兒至少使用了一罐除臭劑，「她愛她的寵物，也很喜歡和朋友一起玩，這對我們全家都是毀滅性的打擊，我們的生活再也回不去了」。

家屬希望能提高大眾對於社群危險挑戰的認識，除了批評社群平台應該加強他們對於色情內容或是危險挑戰的控制，也在網路上發起請願書，希望學校能將認識社群上危險趨勢的風險加入課程，產品上能有明顯的警告標示，提醒消費者不要誤用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規
快訊／大逆轉！仙塔律師全部認罪了
南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎懵懂繼承父債5千萬　他成熱血警察助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17歲女被父親綁手丟進河中　失蹤2個月奇蹟現身控：母才是真凶

小海豹誤闖酒吧「到處趴趴走」　受鮭魚引誘老闆嚇：以為是小狗

科學老師用「Google共享文件」私聊學生　在教室、家中性虐被捕

女二手店花300元買「超醜粉紅豬撲滿」　打開驚見6萬多現金

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

女記者播報遭「暴走海鷗」高速撞臉　眼角瞬間噴血全被拍

2個月前才收養　2歲男童回家找比特犬玩「30秒內遭咬死」

日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分

川普放行輝達H200出口中國　路透：抽成25%「台灣付美國」

人夫網路上「常對正妹辣照按讚」　土耳其法院裁定構成離婚理由

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

2個月前才收養　2歲男童回家找比特犬玩「30秒內遭咬死」

日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分

川普放行輝達H200出口中國　路透：抽成25%「台灣付美國」

人夫網路上「常對正妹辣照按讚」　土耳其法院裁定構成離婚理由

偷聽K-pop遭公開處決！　北韓6狙擊手齊射「頭身分離」千人圍觀

7.6強震夜襲！　日專家示警：一周內恐有連續地震「3天內最危險」

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

FBI示警！AI深偽「求救影片」激增　綁架詐騙手法全面升級

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

訓練殺手16槍奪命！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

AI需求旺！水冷散熱三雄11月營收同刷新高　奇鋐倍增

快訊／火燒知名石頭火鍋！停業裝修火煙狂竄...35人16車急灌救

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論

搶食小草？應曉薇女兒別「KP」徽章　吳怡萱：歡迎加入民眾黨

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

國際熱門新聞

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

日本發布7.0以上大地震警告　八戶市停課

日7.6強震　3縣秒發「3公尺海嘯警報」

機率1％　氣象廳：一週內恐有311等級強震

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

警示寫日文！　2陸女「站軌道」遭撞死

即／日本青森外海強震上修規模7.6

青森7.6強震　專家：震央在大地震北部

青森強震地鳴狂響　自衛隊基地湧600人避難

快訊／又震　日青森縣外海規模5.1地震

更多熱門

相關新聞

校園流行「1種飲料」！她憂：非同小可

校園流行「1種飲料」！她憂：非同小可

時代力量黨主席王婉諭近日發文，坦言被老師反映「校園裡越來越多孩子喝能量飲」後十分震驚，回家詢問自家小孩，才知道真的有不少孩子在喝。她與身邊家長聊天後，更發現從國中到國小，都有孩子為了比賽、考試，或熬夜打電動而購買能量飲，她直呼這件事「真的非同小可」，並點出台灣法規明顯落後國際。

澳名校明年起禁智慧手機　小學生改用Nokia

澳名校明年起禁智慧手機　小學生改用Nokia

美2少年「槍殺焚屍」14歲女同學！

美2少年「槍殺焚屍」14歲女同學！

TikTok也可能被禁？　鄭麗文質疑：民進黨要進行數位戒嚴

TikTok也可能被禁？　鄭麗文質疑：民進黨要進行數位戒嚴

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：擬直接封殺

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：擬直接封殺

關鍵字：

Chroming青少年TikTok危險挑戰網路風潮Tiegan Jarman除臭劑

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！原來上次吃到垢

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面