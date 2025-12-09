跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡





▲家屬因為少女之死，在網路上發起連署活動。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國傳出一名13歲少女因為跟從網路流行，從事危險的Chroming挑戰吸食噴霧罐中有毒氣體，被發現昏倒在臥室中，搶救後仍被宣告身亡。

居住在萊斯特郡瑟馬斯頓(Thurmaston)的13歲少女賈曼(Tiegan Jarman)，今年3月6日被發現昏迷在房間中，急救人員趕到後試圖搶救，仍被宣布當場身亡。家人透露，她是因為跟風網路上十分流行的危險挑戰Chroming死亡。

所謂的Chroming挑戰，是一種濫用噴霧劑的行為，網路上近年來忽然興起這股危險風潮，吸引許多青少年為了追求快感而吸食噴霧罐中的各種有毒氣體。

賈曼的繼父霍普金(Rob Hopkin)表示，他們無法確認女兒以前有沒有嘗試過這種危險行為，因為難以追蹤，只知道事發時女兒至少使用了一罐除臭劑，「她愛她的寵物，也很喜歡和朋友一起玩，這對我們全家都是毀滅性的打擊，我們的生活再也回不去了」。

家屬希望能提高大眾對於社群危險挑戰的認識，除了批評社群平台應該加強他們對於色情內容或是危險挑戰的控制，也在網路上發起請願書，希望學校能將認識社群上危險趨勢的風險加入課程，產品上能有明顯的警告標示，提醒消費者不要誤用。