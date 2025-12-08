雪梨名校明年起「禁智慧型手機」　小學生改用Nokia摺疊機

▲澳洲在推動全球首創16歲以下青少年社群媒體禁令的同時，雪梨多所私立學校也宣布同步實施手機管制新政策。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲在推動全球首創16歲以下青少年社群媒體禁令的同時，雪梨多所私立學校也宣布同步實施手機管制新政策。位於雪梨東區的知名私校克瑞布魯克學校（Cranbrook School）日前通知家長，2025年起將禁止小學部學生攜帶智慧型手機到校，僅允許使用售價不到100澳幣的Nokia摺疊式功能手機。

根據《紐約郵報》報導，克瑞布魯克學校小學部主任馬奎特（Michele Marquet）8日向家長表示，「我們經常必須處理學生在上下學途中，特別是搭乘大眾運輸時因不當使用智慧型手機產生的問題。」她指出，這項調整將有助於確保學生在校園內保持學習專注力，並與同儕維持良好互動。

依照新規定，3至6年級學生在通勤時僅能攜帶Nokia 2660 Flip 4G或Opel Mobile Flip Phone兩種機型。這兩款摺疊式手機零售價格均在100澳幣以下，功能簡單但足以滿足緊急聯絡需求。校方強調，學生在校園內本就禁止使用手機，新政策主要針對通勤時段的手機使用規範。

▲澳洲政府12月10日起正式啟動全球首創的16歲以下社群媒體禁令。（示意圖／CFP）



這波手機管制風潮正在澳洲教育界快速擴散。除了克瑞布魯克學校外，雪梨知名女校昆伍德學校（Queenwood）和平布爾女子學院（Pymble Ladies' College）也已頒布類似禁令。更大規模的是，西雪梨地區80所天主教學校將從2026學年度起全面禁止學生攜帶手機進校園。

與學校政策呼應，澳洲政府12月10日起正式啟動全球首創的16歲以下社群媒體禁令。這項法令涵蓋Instagram、Facebook、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X和YouTube等10個主要平台。各平台必須建立年齡驗證機制，違規者將面臨高達3280萬澳幣（約台幣6.9億元）的重罰。

部分社群平台已開始採取行動。Snapchat宣布從12月10日起，所有疑似未滿16歲的用戶必須透過ConnectID銀行系統、政府核發的身分證件或自拍照進行年齡驗證，自拍照將透過臉部年齡辨識技術進行檢驗。Meta集團旗下的Facebook、Instagram和Threads也公布了類似措施。

然而，這項禁令也面臨法律挑戰。兩名15歲青少年瓊斯（Noah Jones）和尼蘭德（Macy Neyland）在數位權利活動人士支持下，已向澳洲高等法院提起憲法挑戰。瓊斯批評政府採取「懶惰的一刀切禁令」，認為應該透過保護措施確保兒童安全，而非「消音處理」。

通訊部長威爾斯（Anika Wells）7日回應表示，政府對勝訴「充滿信心」，她將利用夏季時間專注處理高等法院案件，確保這項法律得以維持。目前新南威爾斯州所有公立學校已全面實施手機禁令，反映出社會各界對青少年數位成癮問題的高度關注。