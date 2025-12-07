美2少年「槍殺焚屍」14歲女同學！騙到樹林犯案　兇殘手段曝

▲被害少女遭槍殺後焚屍。（圖／聖羅莎縣警長辦公室）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名14歲少女失蹤後被發現陳屍於樹林內，且遺體遭到兇手放火焚燒，手段兇殘。警方經調查後，鎖定2名涉嫌重大的少年，並指控兩人犯下一級謀殺罪。而法醫也指出，死者生前遭到多次槍擊，死後才被縱火焚燒。

根據《紐約郵報》報導，佛羅里達州2名少年涉嫌將14歲被害少女達妮卡．特洛伊（Danika Troy）誘騙至樹林後開槍射殺，並放火焚燒少女的遺體，手段殘忍震驚當地社區。

聖羅莎縣警長強森（Bob Johnson）在記者會中透露，達妮卡於11月30日晚間失蹤，她的母親12月1日清晨7時報案。然而她的母親卻不知道，達妮卡早在前一晚就已經遇害了。警方12月2日上午11時在樹林中發現達妮卡的焦屍。

警方展開調查後，隨即逮捕14歲的基馬里．布萊文斯（Kimahri Blevins）和16歲的加百列．威廉斯（Gabriel Williams），兩人被控一級謀殺罪。法醫初步判定，死者生前遭到多次槍擊，死後才被縱火焚燒。

強森憤怒地說道，「這是最令人髮指的地方，殺害一個14歲孩子已經夠惡劣了，你們才14歲、16歲，對她開了好幾槍，然後還放火燒屍。」

根據調查，3名青少年原本是學校裡的熟人，但疑似在感恩節假期間發生衝突。目擊證人向調查人員透露，布萊文斯曾向他人表示，兩人「策劃謀殺達妮卡」，原本計畫只開一槍。

警方調查發現，案發當晚11時，布萊文斯偷偷摸摸返家，向母親謊稱外出抽菸，但母親並未在他身上聞到菸味。偵訊過程中，布萊文斯承認與達妮卡「鬧翻並封鎖她的社群帳號」；威廉斯則向警探哭訴達妮卡曾對他說過傷人的話，辱罵他「沒用」、「是幫派份子」，而他則曾在犯案前偷走母親的槍枝。

對此，警方強調，目前仍無「明確動機」，因為嫌犯的說詞與證據不符。據了解，兩名嫌犯過去曾與執法部門有過接觸，但警方拒絕透露是否有前科紀錄。

值得注意的是，聖羅莎縣今年兇殺案件數量異常偏高，但這是強森2016年當選警長以來首起「青少年對青少年」的謀殺案。強森痛心地說道。目前兩名嫌犯被關押在少年拘留所，當局希望能將他們以成人身份起訴，「希望他們能進成人監獄，這是他們該去的地方。犯了成人的罪，就該承受成人的刑罰。」