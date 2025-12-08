女二手店花300元買「超醜粉紅豬撲滿」　打開驚見6萬多現金

▲女子在買來的小豬撲滿中發現一筆錢。（圖／翻攝自TikTok／miles8katrina）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子在網路上分享，喜愛在二手商店尋寶的她，近來花費10.99美元（約台幣342元）購買了一個超醜的小豬撲滿，小豬的外型雖然看起來有些嚇人，然而裡面卻藏了一綑鈔票，多達2028美元（約台幣6萬多元）。

這名叫做卡翠娜(Katrina)的女子近來在TikTok上分享，她在當地慈善商店Goodwill挖寶時，找到一個外型有些特別的粉紅小豬撲滿。影片中可看到，小豬撲滿身上滿是很有年代感的立體3D雕花，搭配詭異笑臉，看起來十分復古。

卡翠娜在鏡頭前拉開撲滿的塞子後，從裡面拉出一串綁在一起的塑膠袋，還有一綑用髮帶綁起來的鈔票，讓她驚喜表示，「我剛剛數了一下，發現一共是2028美元，我花了10.99美元買這個撲滿，天啊」。

影片曝光後立即獲得24萬多點閱，許多網友鼓勵卡翠娜把這筆錢留下來，「找到2028美元真的是太狂了」、「最好檢查一下這些鈔票，說不定因為年代久遠，比想像中值錢」、「這是你獲得的錢，就留著吧，若是良心不安也可以捐出去」，不過也有人懷疑影片是卡翠娜自導自演。

卡翠娜表示，她很常到當地二手商店挖寶，過往也曾經有過不錯的發現，並且分享在TikTok上，這次意外獲得的錢她打算自己留下來，「我從來沒發現過這麼多現金，所以我超級興奮」，暫時不打算把小豬撲滿轉手賣掉。