校園流行「1種飲料」上課才有精神！她憂：應該改變病態文化

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

時代力量黨主席王婉諭近日發文，坦言被老師反映「校園裡越來越多孩子喝能量飲」後十分震驚，回家詢問自家小孩，才知道真的有不少孩子在喝。她與身邊家長聊天後，更發現從國中到國小，都有孩子為了比賽、考試，或熬夜打電動而購買能量飲，她直呼這件事「真的非同小可」，並點出台灣法規明顯落後國際。

王婉諭7日晚間在粉專發文，前陣子有老師寫信給她，反映校園裡越來越多孩子會去買能量飲料，她有點驚訝，就回家問小孩，結果得知「有啊！班上都有人在喝，因為喝了上課比較有精神。」

她把這件事跟身邊的家長朋友提起，發現現在很多孩子從國中開始，就會為了比賽、考試、熬夜打電動去買咖啡、買能量飲來喝；甚至連國小也偶爾會出現。

她回想過去在竹科當工程師，每天兩杯黑咖啡起跳，同事桌上更常見各類能量飲，但她清楚這些飲料「是為了成人提神和提升工作表現而設計」。為了達到「瞬間提神」效果，能量飲含有大量糖分、牛磺酸、左旋肉鹼及高劑量咖啡因，對仍在發育的孩子影響巨大。

她引用美國兒科醫學會說法指出，兒童與青少年「根本不該喝」提神飲料，因為高濃度咖啡因會導致心跳失控、失眠、傷害神經系統，甚至危害心血管。

她提到，「英國從去年起全面禁止16歲以下孩子購買能量飲；韓國也在2018年起禁止高中以下校園販售高咖啡因飲品；挪威、波蘭、羅馬尼亞也陸續立法限制。」反觀台灣，高中校園僅禁賣碳酸飲料，只要能量飲「沒氣」就能合法販售；而包裝上僅需標示咖啡因含量，卻沒有明確標示「不建議兒童飲用」。

王婉諭也質疑，孩子為什麼需要靠喝能量飲？「除了熬夜打電動，有多少孩子是為了讀書、為了無止盡的補習、為了隔天的考試？」她形容這不只是飲食習慣問題，而是「嚴重的警訊」。她強調，孩子能睡好、吃好才是最重要的事，若壓力大到必須喝能量飲才能撐，「那我們就應該改變這種病態的文化」。

最後她呼籲政府比照國際標準，就算不能全面禁止，也至少應清楚標示青少年不宜飲用，並再次強調，「孩子真正需要的，是提神飲料，還是能好好休息、好好長大的環境？」