17歲女被父親綁手丟進河中　失蹤2個月奇蹟現身控：母才是真凶

▲被丟入河中的少女，近來現身接受採訪。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度旁遮普邦一名父親因為懷疑17歲女兒和人夫有染，竟然把女兒雙手捆綁後扔進運河中，還把過程拍下影片在網路上流傳，後來遭到警方逮捕。沒想到原本被大家認為已經死亡的17歲少女，近來現身為父親求情。

事件發生在9月29日，家中4個孩子身為長女的17歲少女，因為被父親辛格(Surjit Singh)懷疑和人夫交往，竟然被雙手捆綁丟進運河中。影片中還可看到，少女的母親苦苦為孩子求饒、哀求丈夫的畫面，影片曝光後引發警方立案，並將辛格依謀殺罪逮捕。

警方雖然出動大規模搜尋行動，卻一直找不到少女遺體，沒想到事發近2個月後，失蹤少女竟然出面接受媒體採訪，表示自己還活著，並且為被關押的父親求情。

少女向當地媒體表示，當她被湍急河水沖走時，綁手的繩子意外鬆開，後來被一根從水中伸出的棍子撞到，讓她抓住棍子成功游回岸邊，有3名路人發現她給予幫助。

少女不願意對外透露失蹤期間居住的地點，只說她因為生病和受傷，一直在接受治療，現在她出面是希望警察能夠釋放父親，因為父親是喝醉後受到母親唆使，警方要逮捕的人應該是母親，家中妹妹們會需要父親的照顧。

警方表示，目前他們正在調查少女的說法是否屬實，有可能將辛格的罪名從謀殺罪改為謀殺未遂。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕兒虐，請撥打110、113。