政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋指未否認鄭習會「3張門票」　國民黨打臉：見宋濤完全沒談

▲▼國民黨黨慶，鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲傳出鄭麗文年底將見習近平。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京還提出包括擋總統賴清德國防特別預算等「3張門票」，國民黨對此駁斥稱報導純屬虛構，民進黨黨團副幹事長沈伯洋今（8日）表示，國民黨昨發布的聲明完全沒有否認3張門票，也沒有否定要見面，若發生台灣這個國家就要被賣掉了。國民黨發言人江怡臻回嗆，該篇報導完全子虛烏有，副主席張榮恭、蕭旭岑與國台辦主任宋濤會談並未談及鄭習會，更遑論時程和條件說，完全瞎編，可見民進黨非常緊張心虛，開始帶風向，搞破壞。

《自由時報》昨報導，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨2位副主席蕭旭岑、張榮恭接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「3張門票」做為前提，包括阻擋總統賴清德力推的對美軍購案、阻止國安法立法、國民黨堅定重申以中國統一為目標的發展軸線。

國民黨昨晚已對該報導嚴正駁斥，指該報導純屬捏造，堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

但沈伯洋今卻指國民黨未否認鄭習會「3張門票」，也沒有否定要見面，這對台灣一定是危險的。江怡臻表示，平面媒體橫空出世的報導，正是綠委王義川提過的假議題攻擊四模式：丟出假議題、製作哏圖、讓對方澄清、再拿澄清打一次，這就是民進黨抹紅的模式。今天民進黨團記者會，正好證明這一點。

江怡臻說，此一報導完全子虛烏有，兩位副主席與宋主任會談並未談及鄭習會，更遑論時程和條件說，完全瞎編，可見民進黨非常緊張心虛，開始帶風向，搞破壞。

關鍵字：

國民黨鄭麗文沈伯洋習近平中共兩岸關係

