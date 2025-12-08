助理費除罪化被罵死！國民黨團急喊卡　吳思瑤：「這5案」也該暫停

▲民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

藍綠白民代近年使用助理費時多涉及「貪污治罪條例」，藍委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，該案5日由立院院會交付委員會審查，卻也引起藍綠白國會助理們炸鍋。國民黨團今（8日）召開幹部會議討論，決定不急著推進修法，一定要重新討論，待有好的版本再排案。不過，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤就表示，除了助理費，還有5個法案也要一起暫停。

陳玉珍提出「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」，明定助理費由立委統籌運用，且免檢據核銷；陳玉珍也提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第5條、第6條及第10條條文修正草案」，將縣市議員助理與全國公務人員脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，同樣免檢據核銷，運用妥當與否僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法規範範圍。經立法院5日院會一讀，分別交付司法法制委員會及內政委員會處理。

但由於該修法不只引發國會立委助理反彈，連黨內立委也有不同聲音。國民黨立法院黨團8日開幹部會議，據了解，該場會議由書記長羅智強主持，會中立委們都認為這兩案不能硬幹，一定要重新討論，不急著排案，待有好的版本再排案。

不過，吳思瑤就表示，「不對啊，不只助理費這個法案」，包括年改喊卡全民買單案、國籍法中配參政特權條款、離島建設條例中國洗產地條款、中天復活條款和救國團復辟條款等，都該一起暫停才對。

吳思瑤強調，輿論夠強，藍白才會怕，擋下惡法，大家繼續罵。