台海戰爭3階段！　外媒分析「桃園1原因」成解放軍理想登陸點

▲解放軍東部戰區軍演。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》最新戰略分析報導，若中共武力犯台，將採取3階段作戰，首先以猛烈飛彈攻擊摧毀台灣防禦設施，接著實施兩棲登陸作戰，最後攻占台北。其中，桃園因地理位置優越，可能成為解放軍登陸的首要目標。

報導描述的假想戰況中，中共ZTD-05兩棲裝甲車從距離台灣海岸5英里（約8公里）之外的艦艇駛出，在砲火掩護下衝向海灘。解放軍空降部隊搭乘運-20運輸機低空飛行，企圖奪取桃園機場。不過，「發動一場征服這座民主島嶼的兩棲登陸攻擊，將是極難實現的軍事行動之一」，一場全面戰爭將極度血腥，重創全球經濟，並改變21世紀的發展軌跡。

在作戰第一階段，解放軍將發動閃電戰，透過飛彈與殲-16等現代化戰機的「聯合火力打擊」，重創台灣防禦系統，包括防空系統、空軍基地、彈藥庫、指揮中心和海岸砲陣地，使解放軍船艦安全穿越台灣海峽，瓦解台灣戰鬥意志，並透過強大武力展示，阻止美國的干預。

在作戰第二階段，解放軍將在兩棲登陸作戰中，面臨巨大挑戰，包括軍艦被擊沉，登陸部隊在海灘上被殲滅，戰鬥場面可能堪比二戰血腥戰役。一些專家懷疑，解放軍可能利用日益逼真又複雜的軍演的掩護軍事動員。

不過，台灣海峽危機四伏，海象變幻莫測且極其惡劣，包括颱風、海流、強風、暴雨和濃霧。美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）中國軍事專家阿羅斯特吉（Joshua Arostegui）就形容，台灣海峽的海象條件「真的真的很凶險。」

此外，選擇合適的兩棲登陸點也非常棘手。台灣地形複雜，山脈縱貫全島，大多數海灘並不適合此類行動。美國海軍陸戰隊退役上校坎西安（Mark Cancian）表示，若解放軍從南部登陸，雖然軍隊阻力較小，卻必須穿越崎嶇的山河地形才能到達台北，還可能因為橋樑與隧道被炸毀，受困城市或山區。若從北部登陸，雖然距離台北較近，但將在海邊遭遇極其頑強的抵抗，包括坦克、火砲、地雷與詭雷等。

不過，根據報導繪製圖表，桃園因同時具備機場、海岸線並且鄰近台北港，有利於帶入後續部隊與物資補給，可能成為理想的登陸點。

第三階段則是突破灘頭、攻占台北。不過，解放軍需要數十萬人與大量重型軍事裝備等後勤物資補給，並且調度民用渡輪與貨船才能做到。新美國安全中心（Center for a New American Security）資深研究員舒加特（Thomas Shugart）警告，「如果他們拿下港口，基本上遊戲就結束了。」

值得注意的是，解放軍今年在沿海部署「移動式碼頭」，由三艘駁船組成，可首尾相連形成臨時通道，並透過伸縮支架，插入海底固定位置，直接在海灘或受損港口卸貨。

安全台灣學會（STA）戰略專家湯廣正（K. Tristan Tang）分析，台灣正加大準備透過城市戰牽制解放軍，包括設立難以發現的狙擊點。此外，台北被山脈環繞，河流縱橫，嚴密防禦瞄準關鍵政府建築的「斬首式打擊」。若解放軍沿著淡水河上溯，台灣可炸毀橋樑阻斷進攻。配備防空飛彈的台灣海軍陸戰隊，也將負責防衛松山機場等關鍵設施。

不過，現實中的戰爭情況比兵推更加複雜，包括攻占離島、封鎖台灣、切斷海底電纜或網路攻擊等。台海戰爭在很大程度上取決於台灣如何反擊，美國是否干預，以及解放軍在陸海空及太空的合作情況。