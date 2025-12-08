　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「台灣有事」恐燒到日本　五角大廈示警1情境：北京可能動用核武

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲解放軍東部戰區向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）2023年1月進行「台灣有事」兵推，在24種設想情境之中，僅2種劇本顯示中國能夠成功占領台灣。不過，美國國防部報告與日本退役將領認為，即便北京入侵失敗，戰火恐仍將蔓延到日本本土，更不可忽視中國動用核武的可能性。

日媒《週刊新潮》報導，「存亡危機事態」一詞正在流行中，但實際上，究竟有多少人了解「台灣遭入侵」會發生什麼事？專家模擬指出，兩岸衝突恐怕擴大至東海，進一步導致戰火蔓延至日本，「台灣有事將引發日本有事」。

日本陸上自衛隊退役上將、前陸上幕僚長岩田清文表示，中國成功占領台灣的2種劇本，主要發生在特定條件同時成立的情況下，「例如美軍在日本的事前部署延遲，或日本自衛隊未對美軍提供後勤支援與軍事防護支援。」

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲日媒關注「台灣有事」波及日本的可能性。圖為釣魚台列嶼。（圖／達志影像／美聯社）

他認為，「台灣有事」發生時，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）將成為戰略要衝，被中國海警或武裝漁民入侵的可能性很大。與那國島周邊、也就是台灣東部，則將成為明確戰鬥空域，「如果戰鬥變得更激烈，中台軍隊都可能越過日本在與那國島南部設定的防空識別區」，由於自衛隊必須緊急升空應對，恐怕大幅提高日本被直接捲入的風險。

岩田清文甚至擔心核武器使用的可能性。他指出，美國國防部去年公布的「中國軍力報告」（CMPR）明確寫道，「若（中國）在台灣軍事行動失敗，且共產黨政權存續遭受威脅，他們將考慮先發制人使用核武。」

▲▼中國解放軍在中共70年慶典上展示東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41 ballistic missiles）。五星旗，中國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲解放軍在中共70年慶典上，展示東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

前外務省官員、皇學館大學副教授村上政俊也指出，「入侵台灣的作戰難度非常高」，解放軍艦艇將面臨日美台反艦飛彈的防衛與反擊，即便成功登陸，要維持海上補給線、保持部隊作戰持續力也極其艱困。不過，雖然「CSIS報告基本上預測日美台將取得勝利，即中國入侵台灣將失敗，結論卻是伴隨巨大損失。」兵推劇本估算，日本自衛隊將損失112架航空機和26艘艦艇。

村上政俊也認為，「台灣有事」發生時，中國極可能對駐日美軍基地發動飛彈攻擊，「這種情況已超越集體自衛權的範疇，因為對駐日美軍基地的直接攻擊，將被視為對日本的武力攻擊，屬於可以行使個別自衛權的『武力攻擊事態』。」

美日聯手兵推「台灣有事」24次　中國只贏2次

台海戰爭3階段！　外媒分析「桃園1原因」成解放軍理想登陸點

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／發布殺人通緝　27歲楊云豪長相曝光
快訊／小煜無預警宣布離婚！
快訊／記憶體開趴！大廠亮燈漲停　1檔處置首日攀高
泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援
慈妹男友曝光！　大方公開出遊照
快訊／台中20歲女　13樓墜中庭死亡
快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問傷者、全力配合調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

砍頭烹食影片暗網瘋傳！　「越南屠夫」真實身分曝光

泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援

「台灣有事」恐燒到日本　五角大廈示警1情境：北京可能動用核武

中國稱自衛隊機干擾飛行　日官房長官駁斥：說法不成立

澤倫斯基遲未看「新版和平提案」　川普：有點失望

稱台灣為國家向中道歉　約翰希南認「惹毛美國」：最糟的一步棋

川普新版國安戰略「狠批歐洲」　克宮罕見大讚：符合俄願景

日防衛省：中國遼寧艦沖繩周邊「2天起降100次」

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

砍頭烹食影片暗網瘋傳！　「越南屠夫」真實身分曝光

泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援

「台灣有事」恐燒到日本　五角大廈示警1情境：北京可能動用核武

中國稱自衛隊機干擾飛行　日官房長官駁斥：說法不成立

澤倫斯基遲未看「新版和平提案」　川普：有點失望

稱台灣為國家向中道歉　約翰希南認「惹毛美國」：最糟的一步棋

川普新版國安戰略「狠批歐洲」　克宮罕見大讚：符合俄願景

日防衛省：中國遼寧艦沖繩周邊「2天起降100次」

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

蘆洲不明管線冒白煙　台電：協助新北市高灘處會勘追查

傳韓職高價挖角！桃猿兩年約留住威能帝　魔神樂成下一補強焦點

被問是否繼續參選　賴瑞隆未鬆口：政治是一時、父母是一輩子

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

快訊／百日追兇！左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神

快訊／小煜宣布離婚！斷開9年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

詭異落地姿勢！魔術得分王抱左膝哀號　美媒憂傷到前十字韌帶

前韓職團長：王彥程是開拓台灣市場開端　自曝2010曾差點簽潘威倫

惠利許願來台喝珍奶 　一到高雄直呼：好熱！

國際熱門新聞

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

稱台為國家向中道歉　約翰希南認惹毛美國

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

泰國朝柬邊境發動空襲！

川普在盯著！宏都拉斯總統選情仍膠著　小鎮延後投票成舉國焦點

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

馬克宏：中國若不縮減順差　將啟動關稅反制

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

更多熱門

相關新聞

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

《華爾街日報》最新戰略分析報導，若中共武力犯台，將採取3階段作戰，首先以猛烈飛彈攻擊摧毀台灣防禦設施，接著實施兩棲登陸作戰，最後攻占台北。其中，桃園因地理位置優越，可能成為解放軍登陸的首要目標。

《灌籃高手》聖地　中國遊客照樣瘋拍照

《灌籃高手》聖地　中國遊客照樣瘋拍照

美國防部長：華府無意改變台灣現狀

美國防部長：華府無意改變台灣現狀

日媒證實：中國「刻意放緩」稀土對日出口

日媒證實：中國「刻意放緩」稀土對日出口

小泉質疑中國「別有用心」！為何現在突跳腳

小泉質疑中國「別有用心」！為何現在突跳腳

關鍵字：

台灣有事自衛隊核武台海存亡危機事態美中台美日台協防台灣北京犯台

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

「它」比豬油還兇！　醫：殺死血管兇手

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面