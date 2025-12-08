「台灣有事」恐燒到日本　五角大廈示警1情境：北京可能動用核武

▲解放軍東部戰區向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）2023年1月進行「台灣有事」兵推，在24種設想情境之中，僅2種劇本顯示中國能夠成功占領台灣。不過，美國國防部報告與日本退役將領認為，即便北京入侵失敗，戰火恐仍將蔓延到日本本土，更不可忽視中國動用核武的可能性。

日媒《週刊新潮》報導，「存亡危機事態」一詞正在流行中，但實際上，究竟有多少人了解「台灣遭入侵」會發生什麼事？專家模擬指出，兩岸衝突恐怕擴大至東海，進一步導致戰火蔓延至日本，「台灣有事將引發日本有事」。

日本陸上自衛隊退役上將、前陸上幕僚長岩田清文表示，中國成功占領台灣的2種劇本，主要發生在特定條件同時成立的情況下，「例如美軍在日本的事前部署延遲，或日本自衛隊未對美軍提供後勤支援與軍事防護支援。」

▲日媒關注「台灣有事」波及日本的可能性。圖為釣魚台列嶼。（圖／達志影像／美聯社）



他認為，「台灣有事」發生時，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）將成為戰略要衝，被中國海警或武裝漁民入侵的可能性很大。與那國島周邊、也就是台灣東部，則將成為明確戰鬥空域，「如果戰鬥變得更激烈，中台軍隊都可能越過日本在與那國島南部設定的防空識別區」，由於自衛隊必須緊急升空應對，恐怕大幅提高日本被直接捲入的風險。

岩田清文甚至擔心核武器使用的可能性。他指出，美國國防部去年公布的「中國軍力報告」（CMPR）明確寫道，「若（中國）在台灣軍事行動失敗，且共產黨政權存續遭受威脅，他們將考慮先發制人使用核武。」

▲解放軍在中共70年慶典上，展示東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

前外務省官員、皇學館大學副教授村上政俊也指出，「入侵台灣的作戰難度非常高」，解放軍艦艇將面臨日美台反艦飛彈的防衛與反擊，即便成功登陸，要維持海上補給線、保持部隊作戰持續力也極其艱困。不過，雖然「CSIS報告基本上預測日美台將取得勝利，即中國入侵台灣將失敗，結論卻是伴隨巨大損失。」兵推劇本估算，日本自衛隊將損失112架航空機和26艘艦艇。

村上政俊也認為，「台灣有事」發生時，中國極可能對駐日美軍基地發動飛彈攻擊，「這種情況已超越集體自衛權的範疇，因為對駐日美軍基地的直接攻擊，將被視為對日本的武力攻擊，屬於可以行使個別自衛權的『武力攻擊事態』。」

