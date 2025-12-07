　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」：將獲得特別優待

▲▼美國國防部長赫格塞斯6日在加州出席「雷根國防論壇」。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯6日在加州出席「雷根國防論壇」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於當地時間6日，在加州錫米谷「雷根國防論壇」發表主題演說時，盛讚南韓以國內生產總值（GDP）3.5%投入核心軍事支出，是負責任的「模範盟友」，強調美國願意給予優待。然而，他明確警告，若盟邦無法履行國防責任，恐將承受相對後果，凸顯川普政府強化盟友分擔的安全戰略基調。

根據《韓聯社》，赫格塞斯在演說時點名南韓、以色列與波蘭等國，稱這些國家積極回應美方提升國防支出的要求，因此「將從美國獲得特別優待」。他直言，美國願意協助負責任的盟邦；不過，他也特別強調，「仍未能在集體防衛中有所的國家，必須準備承擔後果」，立場異常強硬。

他指出，南韓承諾在傳統防衛領域扮演更主動的角色，並將GDP的3.5%投入核心軍事支出，符合美韓兩國領導人日前公布的共同事實清單內容。赫格塞斯強調，這樣的「自我防衛承擔能力」，正是川普政府安全戰略的核心需求。

在赫格塞斯演講前一天，川普政府公布新版「國家安全戰略」（NSS），將美國本土與西半球安全、確保台灣防衛，以及在印太對中國進行有效嚇阻列為優先目標。NSS清楚要求，美國的盟友必須在自身區域的防衛承擔更多責任，強調將建立「負擔分擔網絡」，對合作國家提供更優惠的商業待遇、科技共享與國防採購支持。

赫格塞斯進一步說明，美國面臨的安全挑戰遍布全球，包括歐洲的俄羅斯、中東的伊朗，以及韓半島（朝鮮半島）上北韓的威脅。他表示，美國無法同時獨自應對所有衝突，「盟友不能再只依賴美國，我們不會再容忍無償搭便車」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《延禧攻略》50歲女星宣布立遺囑！　留8億遺產
黃仁勳登金融時報人物榜！　「押注AI改變世界」
快訊／賴瑞隆落淚道歉：會讓兒子離開學校
F3集體模仿「抓空氣」華麗拉尾音！　阿信尷尬畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

惡狼性侵身障女！印尼村民私刑「砍斷生殖器」　屍體遊街示眾

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」：將獲得特別優待

《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

惡狼性侵身障女！印尼村民私刑「砍斷生殖器」　屍體遊街示眾

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」：將獲得特別優待

《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

出國搭「最香班機」　他候機室看傻：太多人了吧！網讚最爽行程

50歲佘詩曼宣布立遺囑！　留下8億遺產：我賺錢辛苦不想被浪費

小粉絲獻愛心手作　何志偉現「跨齡」吸引力

桃園失智婦與夫逛市場走失　好心商家送她到派出所

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內　15年老店不定期有藝術展覽

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

預算千元以下7款聖誕交換禮物推薦　貓咪護唇膏可愛首選、蘭芝最強入門組

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

國際熱門新聞

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

全球百大旅遊城市　台北勝過京都曼谷

諾貝爾得主：與中相比，英像第三世界

X平台遭歐盟重罰43億！

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」

網集資5540萬讓他退休！　88歲老兵哭了

日本擬「加增1%個人所得稅」補充防衛費！

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

更多熱門

相關新聞

《灌籃高手》聖地　中國遊客照樣瘋拍照

《灌籃高手》聖地　中國遊客照樣瘋拍照

日本首相高市早苗11月初在眾議院提到台灣有事、存亡危機事態後，中國政府呼籲民眾暫緩赴日旅遊。不過，在神奈川縣內的觀光景點卻能發現，中國遊客依舊前往鎌倉、箱根，享受美食、購物和泡溫泉

美國防部長：華府無意改變台灣現狀

美國防部長：華府無意改變台灣現狀

中國大使館：干涉台灣問題小心引火自焚

中國大使館：干涉台灣問題小心引火自焚

酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　廣聘陸籍員工

酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　廣聘陸籍員工

日本醫生藉「讀手」揭身體警訊！

日本醫生藉「讀手」揭身體警訊！

關鍵字：

日韓要聞北美要聞美國赫格塞斯南韓國防

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面