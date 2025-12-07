美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」：將獲得特別優待

▲美國國防部長赫格塞斯6日在加州出席「雷根國防論壇」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於當地時間6日，在加州錫米谷「雷根國防論壇」發表主題演說時，盛讚南韓以國內生產總值（GDP）3.5%投入核心軍事支出，是負責任的「模範盟友」，強調美國願意給予優待。然而，他明確警告，若盟邦無法履行國防責任，恐將承受相對後果，凸顯川普政府強化盟友分擔的安全戰略基調。

根據《韓聯社》，赫格塞斯在演說時點名南韓、以色列與波蘭等國，稱這些國家積極回應美方提升國防支出的要求，因此「將從美國獲得特別優待」。他直言，美國願意協助負責任的盟邦；不過，他也特別強調，「仍未能在集體防衛中有所的國家，必須準備承擔後果」，立場異常強硬。

他指出，南韓承諾在傳統防衛領域扮演更主動的角色，並將GDP的3.5%投入核心軍事支出，符合美韓兩國領導人日前公布的共同事實清單內容。赫格塞斯強調，這樣的「自我防衛承擔能力」，正是川普政府安全戰略的核心需求。

在赫格塞斯演講前一天，川普政府公布新版「國家安全戰略」（NSS），將美國本土與西半球安全、確保台灣防衛，以及在印太對中國進行有效嚇阻列為優先目標。NSS清楚要求，美國的盟友必須在自身區域的防衛承擔更多責任，強調將建立「負擔分擔網絡」，對合作國家提供更優惠的商業待遇、科技共享與國防採購支持。

赫格塞斯進一步說明，美國面臨的安全挑戰遍布全球，包括歐洲的俄羅斯、中東的伊朗，以及韓半島（朝鮮半島）上北韓的威脅。他表示，美國無法同時獨自應對所有衝突，「盟友不能再只依賴美國，我們不會再容忍無償搭便車」。