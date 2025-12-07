黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

▲輝達執行長黃仁勳3日抵達華府國會山莊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英國《金融時報》於5日首度公布「全球影響力人物榜」，評選2025年真正創造改變、形塑大眾生活的25名人物。榜單橫跨政治、商業、媒體、藝術與體育等領域，輝達執行長黃仁勳風光入列，並由ChatGPT之父、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）撰寫推薦評語，盛讚黃仁勳以超前遠見押注全新運算架構，奠定AI時代關鍵基礎。

黃仁勳獲得高度評價，主要因其將輝達打造成AI基礎設施生態系的核心企業，其顯示晶片（GPU）已成為人工智慧時代的標準元件。奧特曼在推薦指出，「黃仁勳最早就對全新運算架構抱持信念，並將整個輝達押注在這個願景，奠定今日數位智慧的基礎。」

奧特曼強調，「更令人讚嘆的是，黃仁勳將這個願景落實的方式，是深厚的技術洞察力、持續不懈的推動力，以及對長期基礎設施的承諾。」

奧特曼補充，AI需求的增長速度驚人，而能在如此規模與速度下擴建運算能力的領導者「幾乎找不到第二人」，形容在與黃仁勳合作的近十年時間「極為特別」，呼籲「是時候繼續打造下去」。

同時入榜的美籍韓裔女企業家姜蜜雪兒（Michele Kang），則以改寫女性職業運動產業的投資方式受到關注。她2022年起收購美國國家女子足球聯賽（NWSL）華盛頓精神隊，並於2023年相繼取得英國女子足球二級聯賽倫敦城獅隊及法國里昂女子隊。

克林頓基金會副主席、前美國總統比爾•克林頓（Bill Clinton）之女切爾西•克林頓（Chelsea Clinton）在推薦中表示，「姜蜜雪兒看見了別人忽略的價值，女性運動是成長產業，而非單純公益。」她讚揚，「投資女性絕非冒險，而是肯定勝利。」

其他入榜人物還包括美國首位女性白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、紐約市首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani）、英國軍情六處首位女性局長梅特維利（Blaise Metreweli）、PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）、比亞迪資深副總裁李柯（Stella Li）、高爾夫球手麥克羅伊（Rory McIlroy）以及女星珍方達（Jane Fonda）等人。