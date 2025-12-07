　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

▲▼輝達執行長黃仁勳3日抵達華府國會山莊。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳3日抵達華府國會山莊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英國《金融時報》於5日首度公布「全球影響力人物榜」，評選2025年真正創造改變、形塑大眾生活的25名人物。榜單橫跨政治、商業、媒體、藝術與體育等領域，輝達執行長黃仁勳風光入列，並由ChatGPT之父、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）撰寫推薦評語，盛讚黃仁勳以超前遠見押注全新運算架構，奠定AI時代關鍵基礎。

黃仁勳獲得高度評價，主要因其將輝達打造成AI基礎設施生態系的核心企業，其顯示晶片（GPU）已成為人工智慧時代的標準元件。奧特曼在推薦指出，「黃仁勳最早就對全新運算架構抱持信念，並將整個輝達押注在這個願景，奠定今日數位智慧的基礎。」

奧特曼強調，「更令人讚嘆的是，黃仁勳將這個願景落實的方式，是深厚的技術洞察力、持續不懈的推動力，以及對長期基礎設施的承諾。」

奧特曼補充，AI需求的增長速度驚人，而能在如此規模與速度下擴建運算能力的領導者「幾乎找不到第二人」，形容在與黃仁勳合作的近十年時間「極為特別」，呼籲「是時候繼續打造下去」。

同時入榜的美籍韓裔女企業家姜蜜雪兒（Michele Kang），則以改寫女性職業運動產業的投資方式受到關注。她2022年起收購美國國家女子足球聯賽（NWSL）華盛頓精神隊，並於2023年相繼取得英國女子足球二級聯賽倫敦城獅隊及法國里昂女子隊。

克林頓基金會副主席、前美國總統比爾•克林頓（Bill Clinton）之女切爾西•克林頓（Chelsea Clinton）在推薦中表示，「姜蜜雪兒看見了別人忽略的價值，女性運動是成長產業，而非單純公益。」她讚揚，「投資女性絕非冒險，而是肯定勝利。」

其他入榜人物還包括美國首位女性白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、紐約市首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani）、英國軍情六處首位女性局長梅特維利（Blaise Metreweli）、PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）、比亞迪資深副總裁李柯（Stella Li）、高爾夫球手麥克羅伊（Rory McIlroy）以及女星珍方達（Jane Fonda）等人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《延禧攻略》50歲女星宣布立遺囑！　留8億遺產
黃仁勳登金融時報人物榜！　「押注AI改變世界」
快訊／賴瑞隆落淚道歉：會讓兒子離開學校
F3集體模仿「抓空氣」華麗拉尾音！　阿信尷尬畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

惡狼性侵身障女！印尼村民私刑「砍斷生殖器」　屍體遊街示眾

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」：將獲得特別優待

《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

惡狼性侵身障女！印尼村民私刑「砍斷生殖器」　屍體遊街示眾

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」：將獲得特別優待

《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀

宏都拉斯大選「開票卡關7天」　川普力挺候選人0.7%微幅領先

中國駐日大使館：干涉台灣問題「小心引火自焚」

韓電商酷澎個資外洩淪「詐騙溫床」　業者偏好在中國招募員工

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

出國搭「最香班機」　他候機室看傻：太多人了吧！網讚最爽行程

50歲佘詩曼宣布立遺囑！　留下8億遺產：我賺錢辛苦不想被浪費

小粉絲獻愛心手作　何志偉現「跨齡」吸引力

桃園失智婦與夫逛市場走失　好心商家送她到派出所

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內　15年老店不定期有藝術展覽

黃仁勳榮登金融時報人物榜　被讚「押注AI」改變世界！

預算千元以下7款聖誕交換禮物推薦　貓咪護唇膏可愛首選、蘭芝最強入門組

AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好

國際熱門新聞

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

全球百大旅遊城市　台北勝過京都曼谷

諾貝爾得主：與中相比，英像第三世界

X平台遭歐盟重罰43億！

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」

網集資5540萬讓他退休！　88歲老兵哭了

日本擬「加增1%個人所得稅」補充防衛費！

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

更多熱門

相關新聞

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」

美國戰爭部長稱讚南韓「模範盟友」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於當地時間6日，在加州錫米谷「雷根國防論壇」發表主題演說時，盛讚南韓以國內生產總值（GDP）3.5%投入核心軍事支出，是負責任的「模範盟友」，強調美國願意給予優待。

美國防部長：華府無意改變台灣現狀

美國防部長：華府無意改變台灣現狀

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

網集資5540萬讓他退休！　88歲老兵哭了

網集資5540萬讓他退休！　88歲老兵哭了

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

關鍵字：

北美要聞國際焦點黃仁勳輝達金融時報人工智慧AI

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面