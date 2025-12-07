美沉默應對日中緊張　金融時報揭內幕：日本深感失望

▲美國總統川普及日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相高市早苗的台灣有事言論引發中國政府強烈不滿，中日關係緊張。金融時報引述美日現任與前任官員們的說法指出，日本對於美方的聲援力道不足感到失望，已敦促美國給予更多公開支持。

知情人士透露，日本駐美大使山田重夫（Shigeo Yamada）已和川普政府進行私下溝通，要求美方公開力挺日本。日本官員指出，雖不認為美國對日本的承諾有所動搖，但坦言對華府高層缺乏公開支持感到深度失望。

就在上月，美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）曾稱美國總統川普及其團隊會支持高市。但除了葛拉斯的發言，幾乎不見其他直接的公開支持。

前白宮日本事務高層官員強斯東（Christopher Johnstone）直言，高市的發言是日本首相針對「台灣緊張情勢之下，日本對美國所負義務」做出的最明確表態，也就是如果美軍在協防台灣期間遭受攻擊，日本將提供援助，撇開不談這是否適合公開表述，華府本應正面回應，但除了美國駐日大使館之外，美方大多是一片沉默。

知情人士透露，美方官員曾告知日本將會發表立場強硬的聲明，但當聲明只出現在國務院副發言人社群平台X貼文時，日本倍感挫折。且儘管川普與高市早苗今年10月在東京建立起友好關係，但他並未公開表態對高市早苗的聲援。

在中日關係緊張之際，正值川普已要求其團隊不要採取任何可能危及他10月與中國國家主席習近平達成的貿易協議的行動。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（Dennis Wilder）認為，「白宮與國務院均未公開表態力挺高市早苗，這令人費解，也勢必讓東京與台北感到不安」。