美國防部長：以實力而非對抗嚇阻中國　無意改變台灣現狀





▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，且那些依舊搭便車、拒絕在國防上投入足夠資源，並逃避對集體防衛責任的盟友將付出代價，「我們並不打算扼殺中國的成長，也不打算支配或羞辱他們，同樣也無意改變台灣現狀」。

日經亞洲等報導，赫格塞斯在雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）發表演說提及國防部四大工作主軸，分別是保衛美國本土與西半球、以實力而非對抗來威懾中國、加強美國盟友夥伴的防務分擔、強化美國國防工業基礎。

針對盟友防務分擔，赫格塞斯點名南韓為「模範盟友」，因其承諾將國防支出提高至GDP的3.5%，以色列、南韓、波蘭、德國、波羅的海國家這些積極行動的模範盟友將獲得特別對待，「那些仍然未能為集體防衛盡一份力的盟友將面臨後果」，並期待其他印太盟友效仿。

關於中國大陸，赫格塞斯指出，「我們不是要扼殺中國成長，也不打算支配或羞辱他們，同樣也無意改變台灣現狀」，美國在印太地區利益重要，但範圍明確合理。

赫格塞斯表示，五角大廈的總體對策為「拒止性嚇阻」（deterrence by denial），與裝備精良的盟友共同建造強大防禦屏障的策略並非為了支配中國，而是要「確保他們無法支配我們或我們的盟友」。他稱，美方將確保必要時美軍在第一島鏈、印太地區維持持續作戰能力，透過實力建構，讓川普在任何談判中都能站在有利位置，維護印太和平。