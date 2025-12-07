　
國際

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！美國再度奪冠　印度強權崛起

▲▼台北在今年全球安全城市排行第24名。（圖／CFP）

▲澳洲智庫分析「亞洲實力指數」，台灣排名曝光。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index），美國依舊在亞洲最具有影響力，但在川普重返白宮後的關稅政策影響下，整體實力下滑；中國則持續拉近差距。值得關注的是，印度今年首次被認定「主要強國」，排名躍升至亞洲第3。另外，台灣則維持第14名，但實力較去年下滑0.3分。

綜合《澳洲廣播公司》、《歐亞時報社》等外媒報導，該智庫今年11月底公布上述最新調查，以軍事實力、經濟、國防網絡、外交與文化影響力、資源等8大項實力指標，針對亞洲27個國家進行評比。其中，美國以總分80.5分居冠；至於中國則以73.7分次之，與美國同列「超級強國」。

報告指出，美國雖仍握有亞洲最龐大的資源與影響力，但關稅政策已削弱其在亞洲的外交地位，同時也未能減緩結構性挑戰。中國不僅在快速軍事現代化上持續侵蝕美軍在區域的優勢，也在美方經濟施壓下展現更強的韌性，並藉由反對保護主義的姿態拉攏區域國家。然而，中國在亞洲的軍事與防衛合作仍有限，難以撼動美國在安全網絡方面的壟斷性領先。

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

今年排名中最大亮點是印度。印度2025年綜合實力分數達40.0，首次正式跨入「主要強國」門檻。報告指出，印度經濟表現強勁、軍事能力顯著提升，其中「辛多爾行動」（Operation Sindoor）展現的戰力，被認為是提升其軍事評分的重要因素。

此外，印度今年5月與巴基斯坦短暫衝突中展現空軍優勢，並成功攔截多枚巴方飛彈，亦獲得澳洲政府相關研究單位的肯定。另一份澳洲研究更指出，印度空軍在四日空戰中取得隱性制空權，強化其近年空戰能力評價。

不過，印度與美國今年關係緊張，使其在外交與防衛網絡方面未能同步成長。川普政府對印度祭出高達50%關稅，導致原訂11月在印度舉行的四方安全對話（QUAD，美日印澳）峰會無限期延後。報告認為，印度的能力與其地緣政治雄心之間仍存在明顯落差，尤其在外交影響力與安全合作方面仍需加強。

至於台灣，其整體排名與去年皆維持在第14名，但總分15.7分比去年還要下降0.3分。同時，台灣表現最為強勢的領域為「經濟能力」，排名為第8；至於表現最弱則是「外交影響力」，排名為第24。隨著賴清德總統執政期間外界對外交政策成效的看法有所變化，台灣在外交指標的得分於今年進一步下降。

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德外交政策成效，成為智庫評估台灣外交影響力的關鍵。（圖／記者周宸亘攝）

俄羅斯今年強勢回升，超越澳洲升至亞洲第5名。報告指出，俄羅斯在西方制裁下仍維持經濟成長，並強化與北韓及部分東南亞國家的外交連結。此外，中俄關係緊密，使其在區域影響力有所提升。相較之下，澳洲在經濟與軍事資源上相對萎縮，即便近年與印尼、太平洋島國等多國簽署多項合作協議，仍面臨「資源不足以支撐擴大外交布局」的長期挑戰。

綜合排名顯示，美國與中國仍是亞洲唯二「超級強國」，印度成為區域唯一的「主要強國」，其後依序為日本、俄羅斯、澳洲、南韓、新加坡、印尼及馬來西亞。報告也提醒，未來亞洲區域權力變動將更加仰賴經濟增速、軍事科技發展，以及各國在安全與外交合作上的長期投入。

第1至第5名：美國（80.5）、中國（73.7）、印度（40.0）、日本（38.8）、俄羅斯（32.1）
第6至第10名：澳洲（31.8）、南韓（31.5）、新加坡（26.8）、印尼（22.5）、馬來西亞（20.6）
第11至第15名：泰國（20.1）、越南（19.9）、紐西蘭（16.8）、台灣（15.7）、菲律賓（15.2）
第16至第20名：巴基斯坦（14.5）、北韓（12.8）、汶萊（10.6）、柬埔寨（9.5）、孟加拉（9.0）
第21至27名：斯里蘭卡（7.8）、寮國（7.2）、緬甸（7.1）、蒙古（6.0）、尼泊爾（5.0）、東帝汶（4.8）、巴布亞紐幾內亞（4.6）

12/05 全台詐欺最新數據

