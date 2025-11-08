卓揆視察桃機檢疫措施　蘇俊賓籲中央地方聯手解決3問題

▲閣揆卓榮泰今天上午視察桃機北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施，桃市副市長蘇俊賓也到場陪同。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長卓榮泰今（8）日上午率政院各部會代表至桃園機場視察非洲豬瘟邊境含旅客行李與快遞郵件等檢疫措施，以確保防疫無漏洞。桃園市副市長蘇俊賓到場陪同時指出，首波危機雖然暫時解除，後續還有包括防疫、黑毛豬產業的未來及廚餘去化等三個「戰場」，這三個面向彼此獨立卻又各有關係，亟待中央與地方共同面對與合作解決。

▲閣揆卓榮泰今天上午視察桃機非洲豬瘟邊境檢疫措施，桃市副市長蘇俊賓提出相關防疫措施建議。（圖／市府新聞處提供）

針對非洲豬瘟疫情，蘇俊賓感謝中央各部會與地方政府積極合作，雖然首波危機雖然暫時解除，但後續維持管制還有許多面向要因應，先前行政院會時當時他曾兩度發言建議，包括若開放廚餘養豬後蒸煮流程防疫規範、桃園的黑毛豬產業未來發展與輔導，以及各縣市面臨到的廚餘去化危機，都有待中央制定更完善的政策，由地方輔導豬農等人配合。

蘇俊賓表示，廚餘養豬「90度高溫蒸煮一小時」是防疫的基本要求，但先前僅由養豬戶每日上傳蒸煮照片，沒有辦法確保溫度與時間均符合規範，第一線稽查人員也無法確認，建議應導入智慧科技來監管。同時提出包括全面查場、廚餘蒸煮即時監控與法律完備等，未同時達到前不要貿然開放廚餘養豬。

蘇俊賓也為豬農發聲，許多養豬場廚餘蒸煮設備老舊，是否能順利介接到新的監控系統，完全符合環境部防疫指引，希望中央可以依據各場的實際狀況彈性調整補貼方案，鼓勵豬農汰舊換新。

蘇俊賓也提醒，全台每日約產生2115噸廚餘，原先1324噸廚餘用於餵豬，全面停用廚餘養豬後，一天產生近500噸處理缺口。先前各縣市多以緊急調度方式處理，包含進焚化爐或掩埋，但並非長久之計，對於設備老舊的焚化廠更會產生耗損，桃園的焚化廠也曾深受其害，直到大規模整改後才恢復。

▲閣揆卓榮泰今天上午視察桃機邊境檢疫措施，會後與政院部會與出席人員合影。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓也強調，桃園市黑毛豬不僅只是畜牧產業，還有深厚的歷史與文化意義，後續不管是廚餘飼料化的改善，或是飼養流程的精進，急需中央與桃園合作，百分之百的達成防疫規範與風險控管，延續桃園黑毛豬的產業發展。

卓榮泰認為，防疫零容忍，各項貨品進到台灣來都要嚴格做好檢視，尤其是高風險地區，絕對不容輕放。對於地方建議已指示中央各部會要妥善因應，研議出最好的策略與執行方式與地方合作。