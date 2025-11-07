　
地方 地方焦點

2025大溪工藝週開幕　蘇俊賓：見證嶄新木藝復興時代

▲2025大溪工藝週開幕

▲2025大溪工藝週開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽頒獎典禮」暨「2025大溪工藝週」開幕記者會，7日於大溪區文化會館舉行。副市長蘇俊賓表示，大溪工藝週邁入第四屆，國際木家具工藝設計競賽則是第二屆，本屆共計吸引來自全球12個國家與地區、逾200位創作者參賽，以創新設計展現傳統木藝新生命，期從大溪看見桃園的美、臺灣的美「用工藝交朋友」。

盼透過本活動進一步促進參賽者間的交流，也讓更多人從大溪看見桃園的美，從桃園看見臺灣的美，邀請市民朋友一同「用工藝交朋友」。

▲2025大溪工藝週開幕

▲第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽頒獎。（圖／市府提供）

蘇俊賓指出，大溪木藝生態博物館成立至今已屆滿十週年，不斷探索木藝之於大溪、桃園、乃至於臺灣的意義，以及設計與木藝之間的連結。本屆大溪工藝週，向所有參與者展現木藝從原料、加工到創作的完整生命週期，瞭解設計師如何在工作室中透過腦力激盪，創造一件件獨具匠心的作品。

蘇俊賓提及，百年前家具幾乎全以木材製成，隨著工業革命的到來，大量加工產品逐漸取代傳統工藝，使木藝逐漸式微，甚至一度被視為夕陽產業。但在當今社會，人們開始再次發現木藝在家具與生活用品中所承載的獨特價值，並重新思考人類與木材之間的關係，可謂人類文明史上的「木藝復興時代」。

文化局表示，第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽以「收納」為主題，由國內外共12位產官學者擔任專家評審，吸引來自全球12個國家與地區的創作者、共215件作品，作品不僅呈現出優秀的造型與工藝技術，更回應了現代生活需求，最終遴選出社會組和青年組24件獲獎作品。

文化局指出，一年一度的大溪工藝週自今日起至11月9日，以「用工藝和世界交朋友」為主軸，邀請國內外工藝單位與職人齊聚交流，推出多項體驗活動，結合了打開工場、工藝市集、4大國際主題館、10場工藝短講、2條體驗遊程、工藝餐食和工藝體驗，歡迎大家以不同方式親近工藝、認識產業及體驗手作。更多活動資訊請至活動粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/nlngz1）查詢。

11/05 全台詐欺最新數據

