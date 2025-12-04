　
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平與馬克宏會談　見證簽署核能等多項合作文件

▲法國總統馬克宏訪問中國，與大陸國家主席習近平會談。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏訪問中國，與大陸國家主席習近平會談。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

法國總統馬克宏昨（3）日率團抵達北京，展開訪中之行。馬克宏今（4）日上午與大陸國家主席習近平會面，雙方就中法關係交換意見，並對未來合作及在世界扮演的大國角色和態度、烏克蘭等議題，交互提出觀點。會談結束後，馬克宏與習近平也見證雙邊簽署核能、農食、教育、生態環境等領域多項合作文件，並共同舉行中外記者會。

▲法國總統馬克宏訪問中國，與大陸國家主席習近平會談。（圖／路透）

習近平在會面時表示，中方願同法方一道，始終從兩國人民根本利益和國際社會長遠利益出發，堅持平等對話、開放合作，讓中法全面戰略夥伴關係在「新甲子」走得更穩更好，充分彰顯其戰略價值，為推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出新的貢獻。

習近平指出，中國的「十五五」規劃建議，是中法兩國的雙邊合作機遇，「中方願進口更多法國優質產品，歡迎更多法國企業來華發展，也希望法方為中國企業提供公平環境和穩定預期。」

▲法國總統馬克宏訪問中國，與大陸國家主席習近平會談。（圖／路透）

習近平強調，當今世界很不太平，熱點問題多點爆發、複雜難解，「中法同為聯合國創始成員國和安理會常任理事國，應當踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，就政治解決爭端、促進世界和平穩定加強溝通和協作，推動改革完善全球治理。」

馬克宏則在會面時提到，法中高層始終相互信任、相互尊重，「法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。歡迎中國企業更多赴法投資，願提供公平、非歧視營商環境。」

12/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！

關鍵字：

中法關係馬克宏習近平國際全球一個中國

