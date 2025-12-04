馬克宏第4度訪中　喊話習近平「平衡貿易、協助烏克蘭和平」

▲馬克宏4日在北京人民大會堂會見習近平。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

法國總統馬克宏4日會晤中國國家主席習近平，明確呼籲北京在烏克蘭戰爭議題上發揮更積極作用，並且推動全球貿易關係重新恢復平衡。

《路透社》報導，馬克宏赴中進行第4度國是訪問，呼籲習近平在地緣政治、貿易與環境方面投入更密切合作，同時尋求強化外交資歷，並為法國工業爭取商業合約，在任期尾聲強化政治影響力。中國則試圖緩解與歐盟因為北京高額電動車補貼引發的貿易摩擦，同時在全球經濟因川普關稅面臨衰退風險之際，把自身形塑為可靠貿易夥伴及美國替代市場。

馬克宏4日在北京人民大會堂提出3大合作議程，包括地緣政治穩定、經濟再平衡及環境永續。他談到烏克蘭戰爭時也說，「中法對話比以往任何時候都更重要……我們必須繼續團結，為世界和平與穩定而努力。」

他向習近平表示，法中與兩國夥伴在「奠定重新平衡經濟治理的基礎方面，扮演著重要的角色」，呼籲建立更公平、更強大、而非基於「適者生存」的貿易規則，「創造一個信任環境，應對供應鏈中每一個不穩定風險是至關重要的。」

習近平則回應，「不論外部環境如何變化，我們兩國應該始終展現大國的獨立性與戰略視野」，宣稱中國致力促進烏克蘭及加薩地區的和平，鼓勵馬克宏深化航太、核能、人工智慧、綠色經濟與生物製藥等領域的合作。

中法領導人會後簽署12項合作協議，涵蓋人口高齡化、雙邊投資、核能發展及熊貓保育等領域。習近平明（5）日還將陪同馬克宏前往四川省，而他鮮少參與外國領導人在北京之外的行程，因此這種待遇實屬不凡。

不過分析人士指出，雙方合作仍面臨重大政治制約。由於中美貿易談判持續進行，習近平預料不會批准外界期待已久的500架空中巴士訂單，以免削弱美中貿易談判之中的波音訂單籌碼。此外也不太可能解除針對法國干邑白蘭地（cognac）的最低價格限制措施、鬆綁對歐盟豬肉的關稅措施，因為這些均為針對歐盟課徵中國電動車關稅的回應。

貿易數據顯示，歐盟對中國商品貿易逆差2019年以來暴增近60%，法中貿易失衡情況也持續擴大。中國是法國第7大貿易夥伴，每年從法國進口約350億美元商品，其中化妝品占約10%，其他關鍵產品還有飛機零件及烈酒。法國則從中國進口價值約450億美元商品，主要是Shein等快時尚的廉價服飾配件。