藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

▲洪孟楷拋「增設鞭刑」 考慮明年推動公投。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委洪孟楷3日表示，針對詐騙、虐待兒童及性侵等重大犯罪，現行制度幾乎已無嚇阻作用，因此主張針對上述犯罪「增設鞭刑」，將在下會期提出法案，並考慮在明年推動公投。對此，前民進黨立委鄭運鵬表示，現代有身體罰的國家未必治安比較好，新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育，不要想著被打的都是壞人，聰明的選民要想到的是冤獄如果是自己親朋好友，被鞭刑後身體一輩子帶傷，要怎麼救濟？

鄭運鵬表示，最近又開始談身體罰鞭刑了，自己3年前看法，提供大家參考。簡單來說，如果認為鞭刑很恐怖，可以嚇阻性侵這類犯罪，那不如在有性侵能力前，一人先來一鞭，每個人都知道好死，這樣應該是連性侵被害人都不會出現了，對吧？世界當然不是這樣運作的。

鄭運鵬認為，人類的刑罰制度，從身體罰進化到現代剝奪自由罰是有道理的，要用身體罰絕對不會是台灣民意代表的創見，有身體罰的古代治安也絕對不會比較好，現代有身體罰的國家也未必治安比較好，新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育；中東國家還有不少更多嚴峻的身體罰，治安也沒有比新加坡和台灣好。

鄭運鵬強調，改革要用的是頭腦，不是用別人的身體，大家要記得，刑罰下的特權，永遠不會是弱勢的那群人，而是制定制度的那群人。

鄭運鵬說，不要想著被打的都是壞人，聰明的選民要想到的是遭遇冤獄如果是自己的親朋好友，被鞭刑後身體一輩子帶傷，要怎麼救濟？

▼鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

