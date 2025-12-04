民進黨民調／半數民眾支持繼續推動年改　白支持者也有52.7%力挺

▲民進黨年金改革民調。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團、民眾黨團力主停砍公教人員退休金，而粗算後，若停砍年金，公教的退撫基金將分別在民國131年、129年提前用罄。民進黨今（4日）召開記者會，公布最新年金改革民調，49%民眾支持繼續推動年金改革，僅27%贊成停止改革；若停止改革導致退撫基金破產由全民買單，高達76.2%的民眾認為不合理，僅11.9%認為合理。

民調中針對政府補助制度，目前公保與勞保補助差距達20倍，有67.9%民眾認為不合理；進一步依政黨屬性分析，民進黨支持者有68.5%支持繼續年改；即使國民黨支持者中，也有31.2%支持改革，值得注意的是，民眾黨支持者中更有52.7%支持持續年改，僅26.6%反對；依年齡屬性部分，30至39歲，有54.3%支持持續改革，40至49歲則有57.7%支持年改，均明確呈現年輕世代對公平與永續制度的期待。

對於整體民調趨勢呈現，民進黨發言人吳崢表示，立法院若通過停止年改，有過半數民眾不能接受，主流民意皆支持年金改革持續推動，反對讓全民納稅人承擔特定族群利益，不接受讓基金破產後由全體人民買單。



政策會執行長吳思瑤指出，2017年政府透過年改委員會耗時一年凝聚社會共識，2025年藍白卻僅用一天委員會討論便強推終止年改版本，粗暴草率，讓民主程序倒退。藍白委員更以「提前四年破產又不是四十年」「吃五顆蛋變三顆」等失當言論迴避年金永續問題，完全不尊重此一重大民生議題。

吳思瑤強調，年金改革是世代正義、財政永續，國會責任是縮小缺口而非加速破產。吳思瑤呼籲，全民向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關；民進黨團也將全力應戰。