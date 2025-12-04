示警鄭麗文面臨「1好3壞」局面　沈富雄：恐保送賴清德2028繼續執政

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前立委沈富雄今（4日）表示，台中市長盧秀燕應該下決心救國，否則再這樣下去講到2028就沒有盧秀燕了，現在可見的未來，沒有一個人可以打敗賴清德，自己過去說過，當賴清德達到谷底，國民黨會丟2個救生圈，一個是國民黨團的表現、一個是主席選舉，如果國民黨照這樣的狀態走，賴清德是連任了。他也認為，鄭麗文現在是1好3壞，3個壞球「要大家做中國人、祭拜吳石、紅統形象」，接下來壓力不在打者，而是在投手，只要再投1顆壞球，就是保送民進黨2028繼續執政。

沈富雄接受節目POP撞新聞專訪表示，盧秀燕應該講自己不再做媽媽了，好媽媽一大堆但救不了國家，同時是好媽媽又是好總統的可能性是0，今天盧秀燕應該講已經醒悟，這個國家沒有人救是不行的，否則再這樣下去大家講到2028就沒有盧秀燕了，盧秀燕應該下決心救國，現在至少要讓藍營講到總統候選人有自己的順位。

沈富雄說，現在一個可見的未來，沒有一個人可以打敗賴清德，一個都沒有，自己過去就說過，當賴清德達到谷底，國民黨會丟2個救生圈給賴，一個是國民黨團的表現、一個是主席選舉，這兩個救生圈進去，現在賴清德支持就反彈了，難道不是因為這樣嗎？如果今天國民黨照這樣的狀態，賴清德是連任了。

沈富雄指出，如果韓國瑜真的有講過外省人選不到總統，那韓國瑜是有睿智的，韓國瑜出來選是不會贏的。

針對鄭麗文，沈富雄認為，鄭麗文上任後第一個民調，國民黨是微幅上升的，那時候鄭麗文言行還未發酵，但現在的民調，國民黨、民眾黨兩個一起下去了，剩下民進黨獨大，所以現在是1好3壞。

沈富雄表示，鄭麗文哪個球是好球呢？就是就任演講讓前總統馬英九掉眼淚，那部份是好球，但這個好球是虛的，是邊邊角角勉強的好球，很少人能夠讓馬英九掉眼淚，任何人能夠讓馬英九掉淚的都是好球。

沈富雄指出，鄭麗文的3個壞球則是「要大家做中國人、祭拜吳石、紅統形象」，這已經有3個壞球，接下來的壓力不在打者，而是在投手，只要投手再投1顆壞球，就是保送民進黨2028繼續執政。

沈富雄認為，如果要把民進黨幹掉，像盧秀燕講得政黨輪替，那鄭麗文要連續投2個好球3振民進黨，不能再有任何犯錯，但這並不是只有鄭麗文的一廂情願，也要北京配合，鄭麗文現在這麼急著表態是要北京做某種程度的配合，這叫做性價比，從北京的回收一定要甜到能感動台灣主流民意，付出的代價也不能讓台灣人覺得是紅統。

沈富雄提醒，鄭麗文別把柯志恩的高雄選情搞壞了，現在柯志恩是大有可為，鄭麗文再投一個壞球，柯志恩就死定了，柯志恩現在行情比謝龍介好，中間選民民調這塊柯志恩都領先民進黨候選人，在藍小綠大的高雄是非常了不起的。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

