國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老夫妻半夜遭熊撕咬　30歲猛男「赤手空拳」擊退！玄關噴滿鮮血

▲▼日本岩手縣，一隻熊棲息在柿子樹上。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本岩手縣，一隻熊棲息在柿子樹上。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本今年以來熊害頻繁，今（4）日又在富山縣與長野縣分別傳出攻擊事件。富山縣一對由75歲老翁、70歲老婦組成的送報夫妻檔，在清晨工作時遇襲，臉部與手臂多處被抓傷，現場血跡斑斑、充滿熊隻腥臭，一名30多歲猛男徒手擊退熊隻。至與長野縣野澤溫泉村，則有78歲男子在住家前掃雪時遭熊抓咬。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，4日凌晨2時30分左右，富山縣富山市婦中町河原町的某住宅區，發生熊隻襲擊人類事件。市府與消防當局通報，該對老夫婦在凌晨出門送報時，遭一隻目測身長約1公尺的熊隻攻擊，兩人臉部、手臂被抓傷出血，意識清醒被送醫治療。

附近一名30多歲的男性居民受訪表示，他聽到淒厲的慘叫聲後衝出大門口，發現熊隻壓在老翁身上，於是他立刻徒手揮拳擊退熊隻，才得以救出受害者，至於老婦則是臉部朝上仰臥在地。現場玄關大門血跡斑斑，瀰漫著熊的腥臭味。警方與獵友會雖展開搜捕，但熊隻仍是行蹤未明。

該名挺身而出的居民受訪時感嘆，原以為冬季迎來降雪後，熊隻便不會頻繁出沒，想不到這麼短的時間內就有人遇害，「聽到慘叫聲後我立刻奔出門外，發現老婦仰臥在地，而老婦則是喊著『孩子的爸，你還好嗎』，看起來相當擔憂她的丈夫。」

當地居民指出，事發地附點近有小學、中學與幼稚園。市府表示，將加強巡邏，特別是在學生上下學期間，提醒居民提高警覺。市區道路亦曾發現疑似有熊糞，顯示熊隻頻繁出沒。

至於位在長野縣野澤溫泉村的熊襲事件，則發生在4日清晨6時30分鐘，78歲自營業者男性在住家前掃雪時遭熊攻擊，臉部與大腿受抓咬傷，意識清醒送往長野市內醫院治療。現場位於溫泉街附近，周圍有旅館與土特產店。警方與獵友會呼籲居民注意安全，並加強巡邏，避免熊隻靠近住宅區。

野澤溫泉村觀測，當日凌晨5時積雪12公分，並在周邊雪地發現多處熊足跡，推測熊隻已返回山區，但不排除可能有多隻熊出沒。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日韓要聞日本熊害熊患亞洲黑熊棕熊富山縣長野縣

