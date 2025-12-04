統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

▲內政部警政署刑事警察局副局長蕭欽杰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中日關係緊張，有媒體報導，此次日本態度強勢，是因不滿中國滲透、鼓吹沖繩獨立，甚至透過台灣黑幫牽線，利用毒品利誘沖繩黑幫。此舉引發台日國安單位重視，聯手防堵中國的認知作戰。刑事局副局長蕭欽杰今（4日）證實，日本黑幫旭琉會受統促黨邀請，在2023年、今年兩度來台參與幫派活動；至於毒品走私日本一事，今年迄今僅有1件，也遭刑事局查獲。

警政署刑事局副局長蕭欽杰說，針對幫派部分，刑事局一直都有做綿密的監控掌握，日本的指定暴力團體旭琉會的確在2023年5月、今年2月，有受到統促黨張安樂的邀請，到台灣參加幫派活動。刑事局國際科、反黑科以及地區警察機關，都做了非常充分的蒐證與掌握。

而毒品部分，蕭欽杰表示，實際狀況與報導有出入，整個涉及到日本的毒品走私部分，整個2025年只有1件，4名日本幫會成員到台灣，要夾帶4公斤的安非他命回日本，遭刑事局查獲。沖繩警方也有掌握當地幫會成員到台灣，所以在2023年的11月也組團到刑事局做交流、情資分享。

蕭欽杰強調，幫派的活動跟是否走私毒品甚至涉及政治、國安，警政署會做充分的掌握，隨時掌握狀況。

法務部次長黃謀信說，按照高檢署發布的台灣毒品情勢分析資料顯示，台灣毒品來源的確以境外走私為多數，主要集中在中國大陸、東南亞與美國、加拿大等地區，沒有包含日本，「日本並不是台灣主要毒品來源國」。

至於台灣走私出境方面，黃謀信說，根據起訴資料顯示，除了零星個案從機場已行李夾帶出境外，並沒有資料顯示，台灣到日本已經成為主要轉運國。

▲法務部次長黃謀信出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）