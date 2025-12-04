　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

▲▼內政部警政署刑事警察局副局長蕭欽杰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部警政署刑事警察局副局長蕭欽杰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中日關係緊張，有媒體報導，此次日本態度強勢，是因不滿中國滲透、鼓吹沖繩獨立，甚至透過台灣黑幫牽線，利用毒品利誘沖繩黑幫。此舉引發台日國安單位重視，聯手防堵中國的認知作戰。刑事局副局長蕭欽杰今（4日）證實，日本黑幫旭琉會受統促黨邀請，在2023年、今年兩度來台參與幫派活動；至於毒品走私日本一事，今年迄今僅有1件，也遭刑事局查獲。

警政署刑事局副局長蕭欽杰說，針對幫派部分，刑事局一直都有做綿密的監控掌握，日本的指定暴力團體旭琉會的確在2023年5月、今年2月，有受到統促黨張安樂的邀請，到台灣參加幫派活動。刑事局國際科、反黑科以及地區警察機關，都做了非常充分的蒐證與掌握。

而毒品部分，蕭欽杰表示，實際狀況與報導有出入，整個涉及到日本的毒品走私部分，整個2025年只有1件，4名日本幫會成員到台灣，要夾帶4公斤的安非他命回日本，遭刑事局查獲。沖繩警方也有掌握當地幫會成員到台灣，所以在2023年的11月也組團到刑事局做交流、情資分享。

蕭欽杰強調，幫派的活動跟是否走私毒品甚至涉及政治、國安，警政署會做充分的掌握，隨時掌握狀況。

法務部次長黃謀信說，按照高檢署發布的台灣毒品情勢分析資料顯示，台灣毒品來源的確以境外走私為多數，主要集中在中國大陸、東南亞與美國、加拿大等地區，沒有包含日本，「日本並不是台灣主要毒品來源國」。

至於台灣走私出境方面，黃謀信說，根據起訴資料顯示，除了零星個案從機場已行李夾帶出境外，並沒有資料顯示，台灣到日本已經成為主要轉運國。

▲▼法務部次長黃謀信出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲法務部次長黃謀信出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！
財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！　他看IG內容勸：是警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫卸任後與谷立言會晤　AIT：期待持續與台灣各政黨領袖合作

財劃法覆議案明表決　綠訴求卓揆報告不成、藍白揚言否決

日台交流協會長：國際貿易體系日益緊張　有人試圖以武力單方改變現狀

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是黨」若獲提名必戰到底

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

何時請辭副市長投入黨內初選？　李四川笑回議員：不會那麼早走

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

朱立倫卸任後與谷立言會晤　AIT：期待持續與台灣各政黨領袖合作

財劃法覆議案明表決　綠訴求卓揆報告不成、藍白揚言否決

日台交流協會長：國際貿易體系日益緊張　有人試圖以武力單方改變現狀

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是黨」若獲提名必戰到底

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

何時請辭副市長投入黨內初選？　李四川笑回議員：不會那麼早走

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

永慶加盟四品牌高雄經管會　贊助高雄市青年局40萬元

日本「中部國際醫療中心」首度來台參展　賴總統感謝力挺台灣

變態韓男畸戀國中少女　醋勁爆發惹殺機！約汽旅「瘋狂猛砍」墜樓

【廣編】打造風味探索新體驗　選酒×輕酒吧「黑松酒覓」正式開幕

【職場如戰場】動物園陸龜掀翻同事　想再翻被工作人員拖走XD

政治熱門新聞

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

快訊／民進黨新任發言人出爐　3人為備戰2026大選辭黨職

更多熱門

相關新聞

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

去年台北市環保局清潔隊員，因把殘餘價值約32元的舊電鍋轉送給拾荒老婦，遭法官依《貪污治罪條例》判處三個月徒刑、緩刑二年。國民黨立委翁曉玲提案修法，「貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑」，遭綠營認為是為貪污犯脫罪。國民黨團今（4日）召開記者會指出，綠委、法務部也提案修法，且法務部版本行政院已審竣完畢，大家修法方向一致，卻扣她帽子，這根本就是造謠。

老夫妻遭熊撕咬　30歲猛男「赤手空拳」擊退

老夫妻遭熊撕咬　30歲猛男「赤手空拳」擊退

拒絕認知作戰！沖繩縣知事：沖繩屬於日本

拒絕認知作戰！沖繩縣知事：沖繩屬於日本

高市早苗「理解尊重」中國立場！Cheap翻譯

高市早苗「理解尊重」中國立場！Cheap翻譯

台人飛日本「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭

台人飛日本「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭

關鍵字：

刑事局日本沖繩黑幫統促黨旭琉會法務部

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面