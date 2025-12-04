　
拒絕陸媒認知作戰！沖繩縣「親中派知事」認了：沖繩就是日本

▲▼日本國沖繩縣知事玉城丹尼。（圖／達志影像）

▲日本沖繩縣知事玉城丹尼。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗11月初在眾議院時提到台灣有事、存亡危機事態，引爆中國政府強烈不滿。近日，許多陸媒質疑沖繩縣的主權歸屬問題，甚至更出示「歷史文件」證明沖繩縣前身琉球王國為明朝的藩屬國。對此，遭外界歸類為親中派的沖繩縣知事玉城丹尼強調，「沖繩就是日本！」

根據日媒《八重山日報》，玉城丹尼昨（3）日在沖繩縣議會接受質詢時回應，「雖然我能夠理解各方有各種評論，但是沖繩確實是日本國的其中一個縣。我認為這一事實，是日本與中國雙方都已充分理解的前提下，所形成目前的外交局勢。」

報導指出，自民黨籍的沖繩縣議員小渡良太郎質詢玉城丹尼時表示，「針對各種敏感議題，從過去以來就多次看到（玉城）知事很少發表評論」；他針對中國船艦多次逼近尖閣諸島（釣魚台群島）、進入日本聲稱領海的海域之問題，追問玉城丹尼身為沖繩縣知事的看法。

針對中國海警局船隻多次闖入沖繩縣石垣市尖閣諸島（釣魚台）看法的提問，玉城丹尼回應道，「這件事，首先應該由海上保安廳妥善應對。」

小渡良太郎再度逼問，「我不是在問你對國內的要求，而是希望你能向沖繩縣民表態你的看法」。對此，玉城丹尼則表示，「因為你的提問內容相同，所以我的答覆也是一樣的。我已向政府表明，希望海上保安廳能夠在對應時採取堅定的態度，以此維護安全。」

韓女星消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員
快訊／傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方首回：積極評估
快訊／「載女兒上學」迴轉遭撞　女童噴飛
10台男在陸服刑！　突從小三通送回台灣
行政院拍板　2027年起全面禁廚餘養豬
川普又出手！　全面暫停「19國移民申請」
AAA倒數！男團中國成員喊卡「不來台了」　原因掀熱議

拒絕陸媒認知作戰！沖繩縣「親中派知事」認了：沖繩就是日本

關鍵字：

日韓要聞台灣有事沖繩縣沖繩玉城丹尼琉球王國

