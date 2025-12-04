　
國際

韓棒球教頭柳仲逸崩潰！怒控媳「飯店激戰男學生」　1歲孫目睹現場

▲▼ 第三屆世界12強賽事「台灣棒球真的變了！」柳仲逸驚嘆。（圖／記者湯興漢攝）

▲南韓棒球國家代表隊前總教練柳仲逸曾驚嘆，「台灣棒球真的變了！」（圖／記者湯興漢攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

若說起南韓棒球國家代表隊前總教練柳仲逸，台灣人可相當熟悉，因為去年世界12強棒球賽，中華隊（台灣隊）首戰便以6比3擊敗柳所指導的南韓隊，韓媒更形容「台北慘案」。不過如今，柳仲逸卻遇上家庭醜聞，控訴前媳婦擔任教師時，和男學生出入五星級飯店「激情愛愛」，甚至還帶1歲的兒子同行。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，柳仲逸卸下總教練後，今（4）日在南韓國會「國民同意請願留言板」發文，指控34歲的前媳婦A某任職高中教師時，曾和就讀高中3年級的男學生在首爾、仁川、京畿道多間飯店激情性愛，甚至涉嫌虐童，然而首爾南部地方檢察廳今年10月14日卻以證據與嫌疑不足偵查終結，給予不起訴處分。

柳仲逸在開頭便表明，自己是女教師睡男學生案的當事者，呼籲司法機關嚴懲前媳婦，「我是『和學生有不恰當（性）關係女教師事件』的舉報者！為人父母，在親身經歷此事件，我對大韓民國司法機關與教育行政應對感到失望透頂。」

▼女教師和男高中生進五星級飯店，柳仲逸自爆是這起家庭醜聞的「當事者」。

他表示，「女教師（指柳前媳婦A某）確實長期以來，曾和當年就讀高三的男學生有過令人存疑的不恰當性關係。這過程之中，我的孫子（女教師與前夫柳某的兒子）甚至還好幾次被一起帶到飯店。這起事件導致我的家人們被迫陷入巨大衝擊與傷害。」

柳仲逸指控，「即便現場存有物證與各種可疑情況，但司法機關卻始終未能積極展開調查。區廳（區公所）認為這並不屬於虐童，校方則是迴避撇清責任。（女教師）在校任職期間，將學生視為性犯罪的對象，甚至讓幼童被置於危險且不恰當的環境。司法機關尚未釐清校方督導不周的責任，這種問題難以被輕易蓋牌。」

柳仲逸更透露，「如今，（前）媳婦甚至正在準備重返教職，而教育廳卻表示『沒有任何問題』！我認為，必須改善兒童福祉法與偵查標準，藉此來保護學生與兒童。」

▲▼柳某曝光，前妻和男學生抱著兒子出入飯店的監視器畫面。（圖／翻攝自韓民族新聞）

▲柳某曝光，前妻和男學生抱著兒子出入飯店的監視器畫面。（圖／翻攝自韓民族新聞）

報導指出，柳仲逸的兒子、女教師的前夫柳某向司法機關交出各種證據，包括A某與男學生B某進出飯店大廳與餐廳、激情擁抱接吻的畫面、監視器影像、多間飯店的訂房紀錄，甚至還有Cosplay衣服的購買明細和DNA鑑定報告。

據悉，女教師A某與當年即將滿18歲的男高中生B某，從2023年8月起至2024年1月為止，在首爾市、京畿道、仁川市等多間飯店下榻入住，就連A某與前夫柳某膝下年僅1歲的兒子，也被迫帶往現場目睹母親與精力旺盛的少年激戰。

柳仲逸崩潰向韓媒《韓民族新聞》回應，「1歲孩童只因為不會說話、缺乏認知能力，而在違反自身意識下被強行帶往現場目睹不恰當性關係，若以後他長大得知真相後......唉，我難以想像他會多麼受傷與崩潰。」

12/02 全台詐欺最新數據

關鍵字：

日韓要聞南韓柳仲逸류중일韓國棒球南韓棒球12強賽家庭醜聞女教師高中外遇

