國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國聯邦公報：南韓汽車關稅「追溯調降15%」　4日起生效

▲▼南韓汽車出口。等待出口的汽車，停留在南韓京畿道平澤市的港口。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓汽車出口。等待出口的汽車，停留在南韓京畿道平澤市的港口。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦政府公報4日正式刊登南韓輸美汽車關稅調降公告，表示將從4日起生效，並追溯至11月1日，南韓出口美國的汽車關稅由原本25%降至15%，同時航空零件、木材及相關製品也進行追溯調整。此次調整是美韓去年簽署的《戰略投資諒解備忘錄》（MOU）及相關法律程序的後續措施，標誌雙方在貿易與投資領域的合作進入實質落實階段。

《韓聯社》引述美國聯邦政府公報指出，汽車關稅調降適用於消費用途進口車輛及自倉庫出貨的汽車與零件，航空器及其零件則依世界貿易組織（WTO）民用航空貿易協議進行上限調整，但無人機除外。木材與木製品則統一調降至最高15%關稅。

所有追溯調降的關稅率將更新至美國統一現行關稅表（Harmonized Tariff Schedule of the United States）中。

此次關稅調整，源於今年10月29日在南韓慶尚北道慶州舉行的美韓高峰會所達成的「共同說明資料（Joint Fact Sheet）」，其中美國同意在南韓對美投資達3500億美元的條件下，調降汽車等產品關稅，並支持南韓在核能與核動能潛艦領域的部分需求。

隨後，南韓國會提出《對美戰略投資管理特別法案》，並於提交當月的1日要求關稅追溯調降，美國政府隨即依行政程序完成公報發布。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）依據協議指出，南韓輸美汽車關稅調降至15%並追溯自11月1日生效，同時撤回對航空零件的額外關稅，使南韓與日本、歐盟享有同等待遇。未來對南韓半導體與藥品的徵稅上限亦設定為15%，有助於南韓在亞洲市場與日本、台灣保持競爭力。

►鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品上限「不超過15%」　調降汽車關稅

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北美要聞盧特尼克川普關稅南韓日韓要聞汽車關稅美韓對美投資

