地方 地方焦點

新北經發局奪「透明晶質獎」　市政會議獻獎同享榮耀

▲新北經發局奪透明晶質獎。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市經發局長期深耕廉能治理與便民創新的努力，也展現新北市在推動公開透明施政上的卓越成果。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市經發局在廉能治理與便民創新上的持續努力，榮獲法務部廉政署第3屆透明晶質獎「整體廉能作為」類特優機關殊榮。今（3日）由經發局長盛筱蓉於市政會議代表獻獎，將這項廉能領域的最高榮譽獻給市府團隊與全體市民共享。市長侯友宜表示，經發局以全國最佳成績脫穎而出，是公部門透明廉政的標竿，展現新北市在推動公開透明、誠信施政上的卓越成果。

盛筱蓉表示，廉能是政府的根本價值，透明則是城市的核心競爭力，此次獲獎代表中央對經發局推動「誠信政府、深化廉政文化、落實便民服務」的高度肯定。經發局長期致力優化行政流程、加速投資落地，並以「公開透明、誠信為本」為原則，建構完善的制度機制，並推出三大廉能與便民創新措施。

▲新北經發局奪透明晶質獎。（圖／新北市經發局提供）

▲今天由經發局長盛筱蓉（右3）代表於市政會議獻獎，將此廉能最高榮譽獻給市府團隊與全體市民共享榮耀。

首先，推動「招商一條龍」便民服務，透過專人專案協助、投資資訊公開、行政程序透明化，讓企業清楚掌握進度。截至2025年11月底，已完成307件投資落實，金額超過6,260億元，創造逾10.1萬個就業機會。其次，建立「企業服務廉政平臺」，由廉政同仁主動參與企業座談，與業者面對面溝通，從源頭釐清疑慮，降低不確定性，落實公私協力的簡政便民精神。第三，推動「Net Zero碳健檢中心」，以透明化、標準化流程協助企業提前布局減碳，攜手推動城市與產業的永續發展。

經發局指出，透明晶質獎全國僅有5個機關獲頒特優，評審對經發局在資訊公開、企業交流與誠信治理的表現高度肯定。未來將持續秉持「廉能、專業、服務」核心精神，打造最值得信賴的投資與生活環境，實現「廉能新北、透明施政」的施政願景。

