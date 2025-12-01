公布淡水19里復水狀況彙整表　洪孟楷：持續請自來水公司加強調度

▲國民黨立委洪孟楷稍早公布「淡水區19里復水狀況彙整表」。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

記者郭運興／台北報導

新北市淡水區11月27日晚間大規模停水，起因於淡北道路主線高架橋基樁鑽掘作業時，施工單位不慎鑽破地下自來水管線，導致逾6.2萬戶從11月28日起無預警停水。對此，國民黨立委洪孟楷今（1日）稍早公布「淡水區19里復水狀況彙整表」指出，如有尚未登錄掌握的地區路段，請與當地里長反映，持續會同自來水公司、公所、里長來協調處理。

洪孟楷今日更新淡水停水最新狀況，淡水地區昨晚到今早部分地區已陸續恢復供水，但因本次停水時間長達三天、影響範圍廣，自來水公司在確保管線安全無虞後，今凌晨更加大入水力道，加速入水。然而截至目前，仍有末端及高地區尚未完全恢復正常供水。

洪孟楷指出，尤其部分大型社區因下水池容量較大，補注水量需要時間，才能送達各家戶。自來水公司張處長也向他報告，除全員持續待命外，已再加派人手協助排氣與管線調配，加速水量送達每一戶住家。

洪孟楷稍早再度發文表示，向鄉親報告，持續與16個里里長及同仁保持密切聯繫，掌握現在復水狀況，上午緊急調派兩台水車到沙崙里及新春里。

洪孟楷也公布「淡水區19里復水彙整表」指出，依據各里長回報，還有下列部分社區及路段還未恢復供水，持續請自來水公司密切掌握、加強排氣及調度。

洪孟楷強調，如有尚未登錄掌握的地區路段，也請與當地里長反映，持續會同自來水公司、公所、里長來協調處理。

洪孟楷公布（截至12/1上午10：00）缺水社區：

正德里

1、正德名廈社區

2、孟子社區

3、香格里拉社區

4、寶鏵江山社區

5、青海青社區

6、淡大君品社區

7、大旭地社區

8、笑傲江河社區

9、淡江風華社區

10、藍海名廈社區

11、知築社區

沙崙里

1.宏普有逸天社區

（06：00申請水車詢問何時會到）

水碓里

1.美滿社區

2.生活大師社區

3.海景社區1期

4.狀元地社區

5.北新路雙號

新春里，新興里

1.新春街目前都沒水

崁頂里

1.崁頂三路

2.新市六路

3.新市二路3-4段

4.海樂地社區

5.宏盛水悅

新民里

1.海闊天空社區

2.來來夏戀社區

北投里

1.川普G3

2.三荷院

3.西雅圖

4.鑽石雙星

5.靜江月

6.北投里福德宮

▼國民黨立委洪孟楷。（圖／記者林敬旻攝）