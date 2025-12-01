　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

淡江大橋路跑惹民怨　新北反擊陳世凱：與中央僅見3次且隔多時

▲新北市府副秘書長張其強。（資料照／記者林敬旻攝）

▲新北市府副秘書長張其強。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

淡江大橋明年5月慶祝通車的路跑活動，7000名額5分鐘內搶光，引發民怨，新北市長侯友宜批中央蠻橫，路跑時間分配沒與地方協商，而交通部長陳世凱今（1日）則說，過去都有充分跟地方溝通，也都有紀錄，侯看一下就不會有這樣的誤解。對此，新北市府副秘書長張其強表示，雙方僅三次見面，且前兩次都由新北市主動，一次相隔近半年，之後又再相隔超過三個月，這是陳世凱所謂的「密切溝通」？

上述淡江大橋路跑活動的7000名額5分鐘內搶光，民怨地方沒通知且沒替地方保留名額，侯友宜為此批中央「蠻橫」，公路局辦活動沒與地方商量，中央想做什麼就做什麼。陳世凱1日在立法院受訪說，過去都有充分跟地方溝通，公路局也曾說明過去有幾次溝通，這些都有紀錄，侯友宜有了解的話，可以看一下過去的紀錄，就不會有這樣的誤解。

對此，張其強回應，正如交通部公路局新聞稿所述，他於3月5日接任相關統籌事宜後，就於3月14日主動拜會當時的公路局長陳文瑞，但之後竟有相隔近半年時間，始終未獲下一次會議舉行時間通知，遂於8月8日再次主動拜會公路局新任局長林福山，然之後又相隔三個多月，即11月19日，公路局到新北市府簡報，知會大橋預計完工時間以及公路局既定活動時間。

張其強表示，簡單說，雙方僅三次見面，即3月14日、8月8日及11月19日，且前兩次都由新北市主動。一次相隔近半年，之後又再相隔超過三個月，即進行「公路局既定活動簡報」，請問這是陳世凱所謂的「密切溝通」？

11/29 全台詐欺最新數據

