生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園，新北元旦起　全面強制投保公共自行車傷害險

▲桃園，新北115年1/1起，全面強制投保公共自行車傷害險

▲115年1月1日起桃園市及新北市「先投保傷害險再借車」。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局2日表示，桃園市與新北市公共自行車自115年1月1日起新舊會員及單次租借之臨時會員將強制投保。民眾須完成投保後，才能使用 YouBike 2.0 與 YouBike 2.0E 電輔車，確保在騎乘前即擁有基本保障，提升使用安全。

▲桃園，新北115年1/1起，全面強制投保公共自行車傷害險

▲115年1月1日起未投保傷害險無法於桃園市及新北市租借YouBike。（圖／交通局提供）

交通局表示，桃園市自107年起即提供免費公共自行車傷害保險；自108年12月1日起，新加入會員在註冊時填寫基本資料，第一張設定之電子票卡即可自動加保，後續增加之電子票證及舊會員則須於租借車輛前完成填選投保意願調查。

▲桃園，新北115年1/1起，全面強制投保公共自行車傷害險

▲ YouBike 臨時會員投保流程。（圖／交通局提供）

另外自113年7月1日起針對YouBike 2.0E電輔車施行強制投保措施，目前桃園市投保率已達至97%，為進一步保障 YouBike 2.0 及單次租借使用者，自115年1月1日起，YouBike 2.0 及單次租借也將正式納入強制投保範圍，會員須完成投保後才可借車；使用信用卡單次租車之臨時會員，將於信用卡綁定流程時一併填寫投保資料後才可借車。民眾若在騎乘期間不幸發生事故導致死亡、住院或失能，可憑警方與醫療相關文件向保險公司申請理賠。

交通局提醒，會員必須以「本人登錄的卡片」租借公共自行車，方能享有保險保障，市民可至 YouBike 官方網站或 APP「公共自行車傷害險」專區免費投保並查詢投保狀況，操作簡單迅速。呼籲尚未投保的民眾儘速完成資料填寫，以免新制上路後因未投保而無法租借，影響使用權益。

11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嗆「給中共執政」遭廢居留！　中配錢麗火速離職華碩

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

桃園新北強制投保公共自行車傷害險

