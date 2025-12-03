2025 INW國際人脈交流日12／12台南登場　600＋企業匯聚打造跨界合作平台

▲ 2025 INW國際人脈交流日將於12月12日在台南登場，預計超過600家企業齊聚交流合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由全球最大商務引薦組織 BNI台南市區主辦的「2025台南第五屆INW國際人脈交流日」，將於12月12日於台南福爾摩沙遊艇酒店登場，預計吸引超過600位全台及海外企業主齊聚，以跨界、合作、信任為核心，打造南台灣最具規模的商務拓展平台。

BNI台南市區深耕在地11年，累計超過600名企業會員、促成近百億元商務合作成交額，是台南企業圈的重要推動力量。自2018年引進「INW國際人脈交流日」後，更成功將台南企業鏈結全國與海外企業，吸引資金流動、促成跨界合作，成為南台灣年度指標級的商務交流盛會。

今年INW延續「台南，用文化與世界交陪」的精神，將文化底氣與商務技術結合，打造三大亮點──第一，商會平台串連產業。 透過跨領域人脈整合，讓台南以文化立基、以商務對話世界。第二，Givers Gain®付出者收穫理念。 以制度化流程打造「人脈能轉化為合作」的高信任商務場域，使企業主不只交流，更能在穩固關係中創造長期合作價值。第三，匯聚600＋企業主共創跨界機會。 INW多年來已促成超過百億合作案，成為南台灣最大商務媒合與展示平台。

BNI台南市區執行董事廖英順表示，台南是一座懂得用文化凝聚人心、用信任推動經濟的城市，而 INW 正是把這兩股力量整合的最佳平台。他說：「期待透過 INW，讓跨界合作更有效率，讓世界再次看到台南的魅力與能量。」

今年活動將提供跨界合作媒合、產業展示、商務引薦流程示範、多產業鏈整合等內容，讓企業能在一天內達成高效拓展、深化人脈、實現合作的目標。主辦單位也誠摯邀請在地企業、青年創業團隊及具跨界合作需求的組織一同參與，為台南打造更具國際競爭力的商務城市。