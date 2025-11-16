　
地方 地方焦點

醫療×文化一次打開！　奇美國際研討會搬進博物館守護健康台灣

▲奇美醫療體系於奇美博物館舉辦《雙管奇下．深耕台南》國際研討會，展現三院區整合成果，台南市衛生局長李翠鳳致詞。（記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫療體系於奇美博物館舉辦《雙管奇下．深耕台南》國際研討會，展現三院區整合成果，台南市衛生局長李翠鳳致詞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫療體系把醫療從白色巨塔一路帶到博物館，年度盛會《雙管奇下．深耕台南》國際研討會16日於奇美博物館登場，永康、柳營、佳里三院區不只「全院動員」，更以「品質管理＋感染管制」雙軸並進，展現南台灣最具規模的跨院整合能量。

主辦單位指出，本次研討會亦呼應「世界抗生素週」，象徵奇美在病人安全、智慧醫療及感染防治上的長期深耕。

奇美醫院品質管理部部長杜漢祥表示，本次研討會跨院區整合院長室、臨床領導者、品管與感控團隊，共同發表「醫品病安願景實踐」成果。他指出，這次展現的不是個別醫院的突破，而是從策略、文化到實務全面連動，組成高度協作的「醫療共同體」。

活動也邀集陽明醫院、嘉義基督教醫院、台南新樓醫院、永和醫院等區域醫療夥伴，以及市府衛生局與疾管署南區管制中心參與，共同見證「抗生素聯盟群組」在抗生素治理與公共衛生推動上的進展，逐步形成互相支援、共同提升的南台灣醫療網絡。

▲奇美醫療體系於奇美博物館舉辦《雙管奇下．深耕台南》國際研討會，展現三院區整合成果，台南市衛生局長李翠鳳致詞。（記者林東良翻攝，下同）

研討會邀請美國UCSF及日本九州大學專家分享病安教育、人因工程與品質改善趨勢。疾病管制署署長羅一鈞亦親自出席致詞，談及疫情後公共衛生改革方向，與奇美推動的系統性韌性相互呼應。

奇美醫院藥劑部組長徐秉裕分享AI用藥安全應用；杜漢祥則以「以人為本、創新卓越」為題，說明如何以科技、人文及敏捷文化打造「病安天網」，朝向「零可預防醫療事件」邁進。

本次研討會選在奇美博物館舉辦，不只跳脫傳統醫療會議形式，也以自然光、展廳與草地營造開闊溫柔的交流空間。與會者可在戶外享用特製野餐盒、參觀年度特展《夢想的起源》，看見奇美醫院從 66 床草創一路走到南台灣醫療重鎮的半世紀歷程。特展於11月15日至27日在奇美博物館佈雷西亞廳展出，全程免費入場。

▲奇美醫療體系於奇美博物館舉辦《雙管奇下．深耕台南》國際研討會，展現三院區整合成果，台南市衛生局長李翠鳳致詞。（記者林東良翻攝，下同）

奇美醫療體系以「深耕台南，健康台灣」為主軸，整合展覽、講座、社區健康推廣與跨院計畫，將醫療從院內帶至社會。副院長湯宏仁表示，《雙管奇下．深耕台南》不只是研討會，更是共同願景的具體展現；未來將持續以科技與人文並進、專業與關懷同行，打造更健康、更韌性、更永續的台灣。

▲奇美醫療體系於奇美博物館舉辦《雙管奇下．深耕台南》國際研討會，展現三院區整合成果，台南市衛生局長李翠鳳致詞。（記者林東良翻攝，下同）

奇美國際研討會博物館

