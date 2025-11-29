　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

曼谷新加坡國際學校69師生來交流　南投旭光高中安排天文教育體驗

▲新加坡國際學校交流團訪旭光高中觀光遊學。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲新加坡國際學校交流團訪旭光高中觀光遊學。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣觀光處長年透過海外旅展與踩線團等方式，拓展國際遊學熱門市場，日前成功安排曼谷新加坡國際學校69名師生跨海來台，赴縣立完全中學「旭光高中」遊學觀光、參訪全國聞名的天文成果，並結合合歡山暗空公園與南投星空季等友善環境永續旅遊資源，為該縣觀光遊學知性遊程打造嶄新交流模式。

「Singapore International School of Bankok(SISB)」Thonburi校區副校長胡裴洺、活動總監Mr.Jo與Chantelle等7位師長，帶領62位學生於11月26日到旭光高中交流，旭光校長毛彬權與縣府教育處輔導員黃銘偉，以學校社團表演等精采迎賓節目及交換禮物，熱情迎接從泰國曼谷遠道而來的師生遊學團。

▲新加坡國際學校交流團訪旭光高中，扎根觀光遊學。（圖／南投縣政府提供）

▲新加坡國際學校交流團訪旭光高中，扎根觀光遊學。（圖／南投縣政府提供）

▲新加坡國際學校交流團訪旭光高中，扎根觀光遊學。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處表示，經縣長許淑華指示強化國際交流、以拓展該縣學生國際視野，近期該處組團參與新加坡秋季旅展時，把握機會與新加坡相關學校聯繫，積極推介與推廣南投縣多元豐富的教育體驗內容，曾到該縣埔里國中交流的SISB因此再度組團到該縣遊學參訪。

▲新加坡國際學校交流團訪旭光高中，扎根觀光遊學。（圖／南投縣政府提供）

旭光校方安排SISB學生深入淺出的星象教學及天文望遠鏡觀察太陽黑子的實作體驗，並分組融入旭光各個班級、沈浸式入班交流，製作特色小夜燈的生活科技、平板操作製作短影片的視覺藝術，及雙方文化、腔調賞析的音樂互動等生動課程，地主師生熱情展現專精特色，讓星台兩校師生交流多元教學的成果；SISB師生們也對各項活潑有趣且多元課程讚賞不已，雙方師生都在歡笑聲中留下滿滿回憶的交流。

觀光處指出，將與教育處將分工合作，由該處盤整縣內接待及景點資源，並由教育處統整學校交流資源，持續對外爭取遊學觀光到南投的商機，也讓來訪學生對南投留下好印象，回國後持續成為選擇南投遊學觀光的口碑行銷種子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「320+1嘉義願景展」開幕　雙引擎推動城市新未來

55考生爭16名額　林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

善用有線基金維護偏鄉收視、在地文化　南投縣連兩年獲NCC評定優等

立委批南投5G普及長期落後　數發部長：月內全縣盤點優先升級區域

嘉市警好人好事優良事蹟表揚　展現為民服務精神

曼谷新加坡國際學校69師生來交流　南投旭光高中安排天文教育體驗

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑　演出卡司全公開

「回嘉看花」共度美好時光　嘉義花海生活節要您入花叢

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

高雄凌晨砍人案

高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

「320+1嘉義願景展」開幕　雙引擎推動城市新未來

55考生爭16名額　林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

善用有線基金維護偏鄉收視、在地文化　南投縣連兩年獲NCC評定優等

立委批南投5G普及長期落後　數發部長：月內全縣盤點優先升級區域

嘉市警好人好事優良事蹟表揚　展現為民服務精神

曼谷新加坡國際學校69師生來交流　南投旭光高中安排天文教育體驗

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑　演出卡司全公開

「回嘉看花」共度美好時光　嘉義花海生活節要您入花叢

通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

鼓鼓重返打工前東家開唱　合體白安、蕭秉治「讓內湖下雪了」

宏福苑印傭驚魂回憶大火：雇主不信　見2大樓已狂燒…急喊快下樓

命理師曝「缺德的人拜拜也沒用」　打造「財富系統」6大關鍵公開

滙豐環境日綠色公益生活節　展現長期承諾、守護關渡濕地

苗栗銅鑼杭菊季開跑　溫泉煮蛋、巴士植栽咖啡廳一日遊提案

詐團又有新招！點入「電費退款」簡訊辛苦錢被騙光

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

【驚悚連環撞】婦停紅燈突暴衝「撞翻3機車」！　騎士遭拋摔引擎蓋

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

台積電迅速修復嘉義11校風災損害

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

立委批南投5G普及長期落後要求數發部改善

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑

南投縣善用有線電視基金連兩年獲NCC評定優等

更多熱門

相關新聞

崑山科大攜手台日交流基金會推動西拉雅觀光品質升級

崑山科大攜手台日交流基金會推動西拉雅觀光品質升級

為持續提升台南觀光產業的國際競爭力與服務品質，崑山科技大學於28日在創意媒體學院二館，與財團法人台南市台日文化友好交流基金會共同主辦「西拉雅國家風景區觀光產業服務品質提升交流分享會」。

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

台南首推國際教育遊學路線5條路線帶領學生以國際視野認識家鄉

台南首推國際教育遊學路線5條路線帶領學生以國際視野認識家鄉

IG狂曬名牌！「假富二代」連續性侵4女

IG狂曬名牌！「假富二代」連續性侵4女

高市故鄉奈良「中國客佔45％」　地方憂斷流

高市故鄉奈良「中國客佔45％」　地方憂斷流

關鍵字：

曼谷新加坡國際學校旭光高中交流觀光遊學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

香港大火釀百死　甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」洩思念

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面