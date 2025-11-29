曼谷新加坡國際學校69師生來交流　南投旭光高中安排天文教育體驗

▲新加坡國際學校交流團訪旭光高中觀光遊學。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣觀光處長年透過海外旅展與踩線團等方式，拓展國際遊學熱門市場，日前成功安排曼谷新加坡國際學校69名師生跨海來台，赴縣立完全中學「旭光高中」遊學觀光、參訪全國聞名的天文成果，並結合合歡山暗空公園與南投星空季等友善環境永續旅遊資源，為該縣觀光遊學知性遊程打造嶄新交流模式。

「Singapore International School of Bankok(SISB)」Thonburi校區副校長胡裴洺、活動總監Mr.Jo與Chantelle等7位師長，帶領62位學生於11月26日到旭光高中交流，旭光校長毛彬權與縣府教育處輔導員黃銘偉，以學校社團表演等精采迎賓節目及交換禮物，熱情迎接從泰國曼谷遠道而來的師生遊學團。

縣府觀光處表示，經縣長許淑華指示強化國際交流、以拓展該縣學生國際視野，近期該處組團參與新加坡秋季旅展時，把握機會與新加坡相關學校聯繫，積極推介與推廣南投縣多元豐富的教育體驗內容，曾到該縣埔里國中交流的SISB因此再度組團到該縣遊學參訪。

旭光校方安排SISB學生深入淺出的星象教學及天文望遠鏡觀察太陽黑子的實作體驗，並分組融入旭光各個班級、沈浸式入班交流，製作特色小夜燈的生活科技、平板操作製作短影片的視覺藝術，及雙方文化、腔調賞析的音樂互動等生動課程，地主師生熱情展現專精特色，讓星台兩校師生交流多元教學的成果；SISB師生們也對各項活潑有趣且多元課程讚賞不已，雙方師生都在歡笑聲中留下滿滿回憶的交流。

觀光處指出，將與教育處將分工合作，由該處盤整縣內接待及景點資源，並由教育處統整學校交流資源，持續對外爭取遊學觀光到南投的商機，也讓來訪學生對南投留下好印象，回國後持續成為選擇南投遊學觀光的口碑行銷種子。