何志偉：推動中醫數位化與國際化　打造2040年15兆產業願景

▲總統府副祕書長何志偉（中）出席「2025台灣青年中醫論壇」，提出結合AI與健保大數據、打造2040年中醫15兆產業版圖的願景。

生活中心／綜合報導

總統府副祕書長何志偉11/30出席「2025台灣青年中醫論壇」，以「AI世代中醫新勢力崛起」為主題與青年中醫從業者交流時表示，自己長年受中醫照顧，是「中醫界栽培的民代」。他在致詞中肯定中醫界於疫情期間的貢獻，並強調政府將依據賴清德總統提出的「健康台灣」國策，整合健保大數據與人工智慧技術，推動中醫邁向國際，期望在2040年前打造出15兆元規模的中醫產業。

論壇開場時，何志偉手持中藥包現身，引發現場熱議。他受訪時笑稱，中藥包幾乎成了他的早餐，因為經常工作繁忙、無暇用餐，但仍能維持良好狀態，全依賴中醫師多年協助調理。他說，許多創業者與上班族與他一樣長期高強度投入工作，中醫對於維持健康、支撐工作能量扮演重要角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何志偉並回顧中醫發展歷程，指出中醫曾面臨制度存續的挑戰，但在各界努力下逐步強化專業地位。他以自身立委任內推動中醫進入國家運動防護系統為例，包括世大運、奧運與棒球國家隊陣容，如今都能看到中醫防護員的身影，「讓世界再次看見中醫的實力」。

談及COVID-19疫情時，何志偉高度肯定中醫界團隊合作研發的「清冠一號」，不僅穩定國內民心，更協助超過60個國家，是台灣醫療軟實力向外輸出的重要里程碑。他形容中醫師是「健康超人」，在公共衛生與國際援助上皆扮演關鍵角色。

面對中醫未來的發展，何志偉指出，傳統醫術結合AI與大數據已展現顛覆性的潛力。依照政府「健康台灣」願景，他承諾將積極推動健保資料與中醫典藏知識的整合，協助中醫產業進入智慧化時代，並強調自己在總統府負責外交與公共事務，將持續以最高規格協助中醫界與國際接軌。

何志偉說，台灣兼具世界獨有的繁體中文文化、高科技實力與健全健保制度，加上中醫藥蘊含的深厚傳統智慧，「第二座護國神山正在形成」。何志偉認為，中央與地方攜手、結合科技與中醫，必能讓台灣在全球醫療市場嶄露更亮眼的成績，推升中醫產業整體能見度與價值。