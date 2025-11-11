台南再登國際！燈會作品《靈動的目光》　抱回德國柏林設計金獎

▲《靈動的目光》勇奪德國柏林設計獎金獎，台南市長黃偉哲於市政會議肯定團隊。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會在台南的代表作品《靈動的目光》再傳捷報，榮獲2025德國柏林設計獎金獎，台南市長黃偉哲11日在市政會議中肯定文化局團隊及藝術總監陳怡潔、音樂總監王希文所率領的創作群，黃偉哲表示，這項國際獎項不僅是對藝術家的高度肯定，更象徵台南文化創意能量已受到世界注意。

黃偉哲市長提到，台南睽違16年於2024年再次舉辦台灣燈會，正逢台南400年重要時刻，這場盛會不但讓國人重新認識台南，也把城市文化魅力推向國際。他坦言，即使現在已是2025年底，《靈動的目光》仍持續在國際舞台獲獎，讓台南再次被看見，「真的非常感動」。

文化局表示，《靈動的目光》在2024台灣燈會高鐵燈區「城裡有光」展出時，以震撼光影與音樂效果吸引大量觀眾。作品由藝術家陳怡潔擔任藝術總監、王希文擔任音樂總監，結合AI生成、3D投影、XR跨實境等技術，以當代手法重新詮釋台南的歷史、信仰與文化記憶，呈現跨世代共創的獨特魅力。

文化局指出，台南具有深厚的文化底蘊，而《靈動的目光》以「藝術說故事、科技傳遞記憶」的方式，讓世界看見台南文化的深度與靈魂。本次能在國際競賽中脫穎而出，顯示台南文化創意已走向融合傳統與創新的新高度。未來市府將持續支持優秀藝術創作，讓台南成為更多文化能量綻放的舞台。