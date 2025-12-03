李在明：南韓願意扮高市早苗、習近平「和事佬」　將爭取儘快訪中

▲南韓總統李在明3日在青瓦台迎賓館舉行外媒記者會。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（3）日舉行外媒記者會，針對尹錫悅宣布緊急戒嚴滿一周年發表看法，並回顧今年與美國總統川普兩次會談成果。他指出，南韓獲得批准建造核動能潛艦是其最大成果。他認為，在這場中國與日本之間的紛爭中，南韓應當扮演「和事佬」的角色，並表示願在適當時機訪問中國。

根據《韓聯社》，李在明3日上午在青瓦台迎賓館舉行外媒記者會，提到今年與川普舉行的會談中，最大成果就是獲得美方批准建造核動能潛艦。他認為，從戰略靈活性與自主性角度來看，對南韓非常有利。對於潛艦建造地點，他透露川普曾建議在美國費城造船廠進行，但李在明強調，「從經濟與軍事安全角度，國內生產更可行」。

針對外界質疑南韓核潛艦建造是否可能削弱《核武禁括條約》（NPT）體制，李在明表示，「核動能潛艦並未裝載核彈頭或引爆裝置，使用後核燃料再處理問題也與核擴散無直接關係」。

他強調，韓半島（朝鮮半島）非核化仍是南北共識，南韓完全支持核不擴散原則，自行核武裝既不合理、也不可能，且美方斷然不會批准，若強行核武裝恐將面臨嚴重經濟制裁，重蹈北韓覆轍。

對於北韓（朝鮮）議題，李在明表示，北韓完全拒絕與南韓對話，但美國可以發揮更大影響力，「北韓重視維繫政權穩定，這是南韓無法提供的」，因此目前北韓與美國之間的對話極為重要。他指出，為促進對話，必要時南韓可以考慮調整「美韓聯合軍演」的安排，以創造更有利條件。

對於中日關係，李在明指出，最近中國與日本出現紛爭，他認為南韓不應偏袒任何一方，「一旦貿然站隊，只會加劇衝突」，最理想的是扮演調解或協調角色。

對於韓中關係，李在明強調，兩國因地理、經濟、歷史與文化關聯密切，應維持穩定管理，並討論包括安保合作在內等多領域合作。他並表示，將盡快訪問中國，與中國國家主席習近平展開會談。

李在明也談及韓日關係。他指出，歷史問題與兩國民眾情感交織，使問題複雜難解，例如「佐渡金山」議題尚未解決，至於獨島問題則涉及國家主權與民族情感。「即便如此，也不能因此放棄其他合作」，他強調，經濟、安全保障、民間與文化交流仍有許多合作空間。

最後，針對是否向俄羅斯尋求協助，李在明表示，南韓與俄羅斯保持持續溝通，但受限於俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動，現階段可操作空間非常有限。