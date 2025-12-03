陸客退訂2000單！日觀光業掀「脫中潮」　商家曝：營收反更穩

▲京都市作為日本觀光重鎮之一，過去外國觀光客中有約2成來自中國。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

隨著日本首相高市早苗針對「台灣有事」的相關發言引發中國不滿，日中關係再度降至冰點。面對中國加強對日施壓，日本國內部分觀光產業也出現「擺脫對中依賴」的自救動向，逐步拓展來自歐美與本國旅客的市場。

根據《日テレNEWS NNN》報導，日中關係持續緊張，愛知縣的飯店業者透露，自12月起至年底，已接獲多達2000位中國觀光客取消預訂，甚至將整疊取消通知書展示給媒體。

飯店負責人表示，他們過去在311地震與釣魚台問題爆發時也曾經歷中國客源大規模流失，如今只能加緊腳步轉型因應。這家飯店目前導入AI訂房系統，自動調整價格吸引國內旅客，成效顯著，如今日本旅客占比已達7成，業者強調，即使缺少中國觀光客，也仍能穩定經營。

京都市作為日本觀光重鎮之一，過去外國觀光客中有約2成來自中國，不過近期中國旅客明顯減少，當地餐飲與商店業者卻普遍表示銷售額未受衝擊。

受訪業者指出，「沒什麼差，歐美觀光客也不少，營收沒什麼影響」、「根本沒變，反而日本客人多了，以前人太多擠不進來，現在終於能來了」。

嵐山商店街會長也坦言，過去高度仰賴單一市場風險太高，如今已轉為「全方位接客」策略，減少對特定市場的依賴，「只靠中國旅客太危險，我們要讓世界各地旅客都願意來。我們要加強接待能力，面向全世界努力！」

學者觀察指出，這波脫鉤現象並非日本首例。過去韓國因部署「薩德」系統（THAAD）招致中國反制，旅遊業與消費品皆受衝擊；澳洲則因新冠調查爭議遭遇中國進口限制，但兩國皆未屈服，最終逐步擺脫經濟制約。

國際基督教大學教授Stephen Nagy指出，中韓澳等國對中策略有共通點，「這些國家會向自國國民傳遞正確資訊，因為民眾若不了解真相，將難以抵抗中國的資訊戰。」以澳洲為例，堅持立場後，中國施壓的效應在2、3年後逐漸減弱。

前外交官、現任大東文化大學研究員諏訪一幸也提醒，日本應避免落入中方設定的論述框架，持續向國際社會清楚傳達自身立場，若情勢持續僵持，或將重演釣魚台爭議時長達2年的冷凍期，「但只要挺過去，壓力會慢慢消退。」