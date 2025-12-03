　
    • 　
>
中國男持刀闖「東京迪士尼飯店」落網！　衝宴會廳狂揮20cm菜刀

▲▼東京迪士尼海洋觀海景大飯店絲路園。（圖／東京迪士尼官網）

▲東京迪士尼海洋觀海景大飯店餐廳遇到前員工持刀鬧事。（圖／東京迪士尼官網）

記者王佩翊／編譯

日本東京迪士尼海洋園區內的豪華飯店「觀海景大飯店」（Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta）1日晚間驚傳持刀闖入事件，34歲中國籍男子姜春雨手持約20公分中華菜刀衝進正在舉辦派對的宴會廳，對著前同事怒吼威脅後逃逸，千葉縣警方隔日火速逮捕這名嫌犯，並依違反暴力行為等處罰法嫌疑移送。

根據集英社報導，千葉縣警方調查，案發時間為1日晚間8時許，當時觀海景大飯店內一間宴會廳正熱鬧進行某企業尾牙，姜男突然持刀闖入現場。目擊者描述，這名身高約175至180公分、體型偏瘦的男子從背包取出菜刀後，用中文大聲咆哮並威脅在場人員。

據悉，當時會場正在進行抽獎活動，姜嫌一邊用中文怒吼一邊衝進宴會廳，還對前同事嗆聲「再靠近就殺了你」。警方表示，嫌犯在現場揮舞刀械約5分鐘後，朝著飯店大廳方向奔跑逃離，隨後搭乘JR舞濱站電車逃逸。

千葉縣警方經過一夜追查，2日在神奈川縣川崎市中原區將姜春雨逮捕到案。然而，嫌犯在偵訊中部分否認犯行。他聲稱，「我只是想進宴會廳發送抗議文件，被人強行阻止後才從包包拿出中華菜刀自衛，根本沒有拿刀指向任何人或進行威脅。」

當晚在飯店其他宴會廳用餐的50多歲男性顧客回憶當時混亂情況說，「大約晚上8時30分看到警察趕到，宴會廳外變得很慌亂，才知道發生了不尋常的事件。聽說有可疑人士闖入，還有其他客人看到持刀男子往大廳跑去的畫面。」該名顧客坦言，最近社會治安事件頻傳，當下真的很擔心是隨機攻擊事件，「完全沒想到在這種高級飯店會發生這種事件。」

姜嫌最終被確認為該公司的前員工，而此次事件疑似與職場糾紛有關。由於案發地點位於東京迪士尼度假區內的頂級飯店，引發廣泛關注，所幸並未造成任何人員受傷。

 
12/01 全台詐欺最新數據

東京迪士尼持刀事件豪華飯店職場糾紛日韓要聞

