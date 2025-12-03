南韓戒嚴滿一周年　階下囚尹錫悅接受日媒專訪！

▲南韓前總統尹錫悅透過律師接受日媒專訪，繼續合理化發布戒嚴的行為。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅在任時，曾於去年12月3日緊急戒嚴，今（3）日屆滿一周年。尹錫悅接受日媒專訪，再度強調發布戒嚴的正當性，稱南韓自由民主憲政秩序崩潰、陷入國家緊急危機，且當時已接受國會解除戒嚴要求，無意削弱立法機關權力。其他日媒也表達關注，認為南韓社會依舊存在嚴重分裂與對立。

並非以往壓制民眾的戒嚴，且當時數小時內即接受國會解除要求，無意削弱立法機關權力。

日媒《讀賣新聞》今（3）日刊登尹錫悅透過律師接受書面專訪的訪談內容，尹錫悅表示，他任內積極改善韓日關係，認為兩國關係發展不僅日韓任何一方都相當重要，也對印太地區的自由、和平與繁榮具有重大意義。他同時提到，推動美日韓三國合作同樣富有價值。

尹錫悅再次重申，自己當時發布緊急戒嚴是為了向「國家主權人民」告知危機情況，並非針對民眾施壓或剝奪其自由。

尹錫悅強調，「與過去壓制民眾的戒嚴不同，這次是民主制度下的危機管理」，並指出戒嚴發布後，他迅速接受國會的解除要求，顯示無意以行政手段削弱立法機構；針對戒嚴的社會批評，他透過律師表達回應。

對此，《讀賣新聞》分析，儘管尹錫悅至今仍試圖合理化與正當化自己的行為，但南韓輿論對他的態度仍相當冷淡。

日媒《每日新聞》指出，雖戒嚴屆滿一周年，但南韓社會未能實現團結，分裂與對立仍嚴重。報導提到，戒嚴發生後，南韓社會對尹錫悅的彈劾與政治立場分歧加劇，保守與進步兩派尖銳對立。

報導評論，現任李在明政府雖以「社會統合」為施政目標，但在戒嚴後續處理上，南韓朝野主要政黨並未積極應對社會分裂問題，仍受限於強硬支持者的政治盤算，至於中間選民在保守與進步兩極對立下則被忽略，社會對立仍未緩解。

日媒《朝日新聞》也報導，圍繞戒嚴與追究所謂「內亂責任」在南韓持續發酵，導致在野黨反彈加劇。社論指出，南韓社會仍受戒嚴衝擊影響，政治討論應超越單純的責任追究，更應反思總統權力運作及極端政治對民意的反映，呼籲現任南韓總統李在明應重視團結理念，在剩餘任期4年半內廣泛凝聚社會共識。

此外，《朝日新聞》指出，雖然民主化後南韓成功處理過去的戒嚴事件，但民主制度下仍存在著威脅與危機的苗頭，這種風險加劇對南韓乃至全球都是嚴峻挑戰。

日本媒體普遍認為，如何防範民主制度被威脅、化解社會分裂，是南韓與印太地區安全與穩定不可忽視的課題。