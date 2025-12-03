受演唱會取消影響？「濱崎步」上海應援咖啡廳突撤光…剩殘膠

▲濱崎步上海演唱會遭取消，但仍發文曬出彩排照。（圖／翻攝自Instagram／@a.you）

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗日前涉台言論，引起中國連日不滿，也讓多個日本電影、動畫，和日星演唱會、音樂會臨時喊卡，其中也包含濱崎步2025巡迴演唱會上海站。一名網友2日拍下，上海濱崎步的應援咖啡廳內部相關擺設全撤除，令不少人聯想跟日前演唱會取消有關。

▲▼濱崎步的敬業態度，更讓TA（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名）感到不捨。（圖／翻攝自Instagram／@a.you）

知名X百萬粉絲用戶「李老師不是你老師」2日上傳三張應援咖啡廳內部照片，並寫下文案，「12月2日，上海濱崎步應援咖啡廳裡的所有濱崎步照片都被清除。」該篇貼文迅速引起熱議。

看著店內僅剩佈置剩下的殘膠，不少人表示惋惜。還有網友留言指出，在演唱會取消當晚，就有警察前來咖啡廳「關切」。

▲濱崎步上海應援咖啡廳撤光。（圖／翻攝自X／@李老師不是你老師，上同）

據悉，該應援咖啡廳是由一位名叫「ayuyz」的小紅書網友所佈置的，店內充滿濱崎步各個時期的專輯、海報、雜誌等等，地址在上海市黃浦區南昌路248號，於11月12日開始，每日都吸引無數粉絲前來拍照打卡，小紅書上有不少筆記貼文。

▲濱崎步上海應援咖啡廳。（圖／翻攝自小紅書，上同）

「ayuyz」在演唱會取消後發文寫下，「我在『A BEST』咖啡等你，一起哭和笑（昨晚，我和朋友聯合打造的「A BEST」咖啡，擠滿了來自全國各地失落的粉絲，我們聚集在一起，交換應援物，一起笑，一起哭就像ayu所說，在失落時分，我們也不要停止對積極與樂觀人生態度的追尋這一組海報作品，原來我為了慶祝ayu來上海巡演而打造，很多是我從未發布的新品。」