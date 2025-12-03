　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓戒嚴紀念一周年！李在明宣布「多放一天假」：全民有資格獲和平獎

▲▼南韓總統李在明3日針對「尹錫悅戒嚴」周年發表特別談話。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明3日針對「尹錫悅戒嚴」周年發表特別談話。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓現任總統李在明今（3）日發表對國民特別談話，提到去年12月3日，時任總統尹錫悅發布戒嚴，卻被手無縛雞之力的民眾和平阻止，在世界民主發展史寫下新頁。李在明宣布，為紀念此事，將每年12月3日定為法定公休節「國民主權日」，肯定全民和平守護民主，強調此行為足以獲頒諾貝爾和平獎。

根據《韓聯社》、《News1》，李在明3日上午在首爾龍山總統辦公室發表談話，提到去年12月3日尹錫悅發布緊急戒嚴，原本可能使南韓民主倒退，但全民以和平方式擊退政府非法權力，展現驚人民主恢復動力。他回顧，當時民眾毫不猶豫地奔向國會，阻擋裝甲車前進、協助議員履行憲法職責，並守護國會免於被封鎖，展現堅定而正義的行動。

▼南韓戒嚴軍去年12月3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，士兵們向國會主樓挺進。（圖／路透）

▲南韓時任總統尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴後，軍隊向汝矣島國會挺進。（圖／路透）

李在明感嘆，「我們的國民在暴力威脅下，透過歌舞和音樂，將最黑暗的時刻轉變為最光明的瞬間。」李在明指出，正因全民的勇氣，南韓得以避免陷入民主倒退的慘況，也讓世界見證民主的力量。

談及「國民主權日」的設立，李在明強調，這不僅是對過去一年光之革命的紀念，也是提醒全民持續捍衛民主、堅守憲政秩序的象徵。他表示，未來將作為法定紀念日，讓全民每年有機會回顧當年光之革命的意義與成就，「南韓全民以和平方式保護國家民主，如果因這份努力獲頒諾貝爾和平獎，將成為全球各國民主發展的轉捩點。」

李在明也重申，光之革命仍未結束，涉案人員的調查與審判仍在進行中。他指出，這場事件凸顯個別人士為了私利而破壞憲政秩序，「那些試圖發動政變、甚至策畫戰爭的人必須受到應有的審判」。他同時強調，「建立一個沒有人敢夢想政變、任何人都無法威脅國民主權的國家，需要正義的整合，而非簡單的掩蓋與妥協。」

▲▼ 尹錫悅宣布戒嚴，南韓民眾聚集國會抗議。（圖／路透）

▲南韓民眾去年12月戒嚴後聚集國會抗議。（圖／路透）

回顧光之革命過程，李在明提到，許多年輕人夜以繼日守護國會大門，甚至在寒冬僅以銀色保暖毯覆蓋身體，堅守冷硬的柏油路面；部分民眾雖未親自參與現場，但也透過提前支付資金支持活動；更多人在交通中斷時，奔赴協助農民，展現無私奉獻合作精神。

李在明最後強調，設立「國民主權日」不僅是肯定過往行動，也是提醒全民，民主需要持續守護，「南韓民主因全民勇氣得以重生，我們將以此作為鞏固民主、捍衛憲政的契機。」

他呼籲國民，勿忘過去歷史，並持續以和平方式參與國家治理，共同書寫民主的新篇章。

12/01 全台詐欺最新數據

川普簽台灣保證落實法案　國台辦：強烈反對「粗暴干涉內政」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日韓要聞南韓李在明戒嚴緊急戒嚴尹錫悅諾貝爾和平獎光之革命

