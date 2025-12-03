　
酷澎個資外洩　中國籍員工曾參與「系統開發」！受害人提告求償

▲▼南韓國內規模最大電商「酷澎」（Coupang）爆發3370萬筆用戶個資外洩的事件。（圖／VCG）

▲南韓國內規模最大電商「酷澎」（Coupang）爆發3370萬筆用戶個資外洩的事件。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）遭爆至少3370萬筆客戶個資遭離職中國籍員工外洩，涵蓋姓名、電話、電子郵件、住址，甚至有玄關密碼等。受害者已透過多家律師事務所展開集體訴訟，參與人數動輒上千，但依過去判例推估，每人最終恐僅獲賠10萬韓元（約新台幣2135元）。

同時，酷澎證實嫌疑人為「認證系統開發者」，卻表示難以對外公開公司內中國籍員工人數。

酷澎3千萬筆以上客戶個資遭外流後，南韓各大律師事務所迅速啟動集體訴訟程序。《韓聯社》指出，已有多家律所湧入數百到數千名受害者申請。最早提告的法務法人「青」（音譯）已於1日替14名用戶向首爾中央地方法院遞訴狀，每人求償20萬韓元，後續又接到約800名用戶表達意願。

法務法人「志向」更已完成2500份委任合約，法律事務所「繁華」（音譯）也透露已約3000名受害者簽署參加，法律事務所「Lawpid」同樣累計2400多人加入。

然而，若參考過去南韓多起重大個資外洩判例，實際賠償金額大多偏低。2014年KB國民卡、NH農協卡與樂天卡等1億多筆個資外洩案中，法院裁定每名受害者僅可獲賠10萬韓元。

▲▼南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）多達3370萬筆客戶個資外洩，疑似是參與系統開發的前中國籍員工涉案。（圖／達志影像）

▲南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）多達3370萬筆客戶個資外洩，疑似是參與系統開發的前中國籍員工涉案。（圖／達志影像）

2016年「Interpark」、2024年「Modetour」等案件，最終判決也維持相同標準。甚至KT 2014年981萬名客戶個資外洩案，大法院（最高法院）認定企業已履行法定保護措施，最終駁回賠償請求。律師也提醒，僅有參與訴訟的使用者可獲賠，其他受害者無法適用判決結果。

在政治與輿論壓力高漲下，南韓國會昨（2）日召開緊急現況質詢會議，要求酷澎說明嫌疑人身份與權限。酷澎執行長（CEO）朴大俊證實，涉案者非一般認證業務人員，而是負責開發認證系統的「開發人員」。由於認證系統開發團隊分工細緻，他表示目前難以斷言犯罪行為由單人或多名嫌疑犯共同實施。

酷澎資安長馬蒂斯（Bran Metis）則向南韓國會說明，嫌疑犯疑似取得公司內部的私有電子簽章密鑰，並利用該密鑰生成偽造認證權杖（Token），進而長期存取客戶資訊。南韓科學技術資訊通信部進一步報告，攻擊行為從6月24日起至11月8日，持續長達4個多月，期間至少3000萬筆帳戶遭到未授權存取。

外界質疑酷澎未能即時監測異常徵兆；但酷澎解釋，嫌疑人使用多重IP與多種規避手法，才使內部安全監測系統無法及時發現。

另一方面，韓媒《News1》指出，南韓國會要求酷澎提交「過去5年中國籍開發者每月聘用資料」以及「包含朝鮮族在內等中國籍員工現況」。但酷澎稱，為服務營運與技術開發，公司以專業能力為基準聘用不同國籍人才，因此難以對外提供國籍分布資料。

近期社群平台也流傳「酷澎IT人員9成為中國人」等內容，但酷澎嚴正否認，強調與事實不符。

