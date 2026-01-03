　
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

「神鬼先知」2026預言？　詩句暗示名人遭刺、台海爆致命戰爭

▲▼法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）。（圖／翻攝自推特）

▲ 諾斯特拉達穆斯在16世紀留下數千個預言。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

16世紀「神鬼先知」諾斯特拉達穆斯（Michel de Nostredame）的神秘預言再度成為焦點，隨著2026年到來，專家解讀其詩句暗示多項災難，包括知名人物遭雷擊身亡、血流成河，以及涉及台海周邊7國的致命海戰。

《紐約郵報》報導，這名占星師兼醫師曾準確預言倫敦大火、希特勒崛起、911恐攻、新冠疫情及英國女王伊麗莎白二世駕崩等重大事件，1555年出版的《預言集》（Les prophezties）至今仍被視為預示未來的重要文件。

他的黑暗世界觀源自《舊約聖經》的審判意象，加上親眼目睹妻小死於瘟疫的創傷，使其預言充滿毀滅色彩，因無法治癒所愛之人，選擇透過預言向後世示警即將來臨的浩劫。

回顧諾斯特拉達穆斯對2025年的預言，他曾暗示俄烏戰爭結束、小行星撞地球、亞馬遜洪災及「水域帝國」崛起，但現實是烏克蘭戰事仍在持續，儘管普丁似乎有意在美國協調下談和，但至今未實現停火；NASA數據則顯示，截至去年12月有191顆小行星在危險距離內掠過地球，但未造成毀滅性撞擊；而亞馬遜流域確實在去年2、3月發生嚴重洪災，重創當地原住民聚落。

至於對2026年的預測，由於諾斯特拉達穆斯未直接標註年份，信徒轉而解讀編號「26」的詩句。《第一世紀》第26首提及「偉大之人將在白晝被雷擊擊倒」，被解讀為重要政治人物遭暗殺或政權突然垮台。

《第二世紀》第26首描述「因城市的恩惠，提契諾（Ticino）將血流成河」，專家認為這可能不代表殺戮，而是指瑞士提契諾地區臍帶血幹細胞保存技術的突破性發展，捐贈數量大幅激增。

最受關注的是《第七世紀》第26首，「小船與槳帆船環繞7艘船，致命戰爭將被引爆。」專家推測這暗示中國周邊海域的軍事衝突，因中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊、印尼和菲律賓正好7國，在南海存在領土主權爭議，形成潛在的海上戰爭火藥庫。

另外，《第一世紀》第26首的「蜂群」意象被陰謀論者視為政治隱喻，暗示具極權色彩的意識形態將持續擴張。由於黑色既是蜂群特徵也是法西斯主義象徵，預示2026年全球政治局勢恐將更加動盪不安。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

蔡依林演唱會結束：想衝回家　許願「想下午兩點開始唱」

川普回鍋+G零世界　全球10大風險預測

川普回鍋+G零世界　全球10大風險預測

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）6日公布今年10大風險預測，首先就指出，世界局勢可能淪為無強權願意挺身維持秩序的「G零世界」，而川普重返白宮之後，美中關係破裂，進而對全球經濟造成負面影響，也實在令人擔憂。

海警第3號令明生效　外交部：破壞區域和平

海警第3號令明生效　外交部：破壞區域和平

美日菲峰會　中國斥搞小圈子搧風點火

美日菲峰會　中國斥搞小圈子搧風點火

美日菲峰會強化合作協力抗中

美日菲峰會強化合作協力抗中

菲中關係緊張　小馬可仕誓言不屈服脅迫

菲中關係緊張　小馬可仕誓言不屈服脅迫

諾斯特拉達穆斯2026預言南海衝突雷擊事件全球政治

