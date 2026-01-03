「神鬼先知」2026預言？　詩句暗示名人遭刺、台海爆致命戰爭

▲ 諾斯特拉達穆斯在16世紀留下數千個預言。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

16世紀「神鬼先知」諾斯特拉達穆斯（Michel de Nostredame）的神秘預言再度成為焦點，隨著2026年到來，專家解讀其詩句暗示多項災難，包括知名人物遭雷擊身亡、血流成河，以及涉及台海周邊7國的致命海戰。

《紐約郵報》報導，這名占星師兼醫師曾準確預言倫敦大火、希特勒崛起、911恐攻、新冠疫情及英國女王伊麗莎白二世駕崩等重大事件，1555年出版的《預言集》（Les prophezties）至今仍被視為預示未來的重要文件。

他的黑暗世界觀源自《舊約聖經》的審判意象，加上親眼目睹妻小死於瘟疫的創傷，使其預言充滿毀滅色彩，因無法治癒所愛之人，選擇透過預言向後世示警即將來臨的浩劫。

回顧諾斯特拉達穆斯對2025年的預言，他曾暗示俄烏戰爭結束、小行星撞地球、亞馬遜洪災及「水域帝國」崛起，但現實是烏克蘭戰事仍在持續，儘管普丁似乎有意在美國協調下談和，但至今未實現停火；NASA數據則顯示，截至去年12月有191顆小行星在危險距離內掠過地球，但未造成毀滅性撞擊；而亞馬遜流域確實在去年2、3月發生嚴重洪災，重創當地原住民聚落。

至於對2026年的預測，由於諾斯特拉達穆斯未直接標註年份，信徒轉而解讀編號「26」的詩句。《第一世紀》第26首提及「偉大之人將在白晝被雷擊擊倒」，被解讀為重要政治人物遭暗殺或政權突然垮台。

《第二世紀》第26首描述「因城市的恩惠，提契諾（Ticino）將血流成河」，專家認為這可能不代表殺戮，而是指瑞士提契諾地區臍帶血幹細胞保存技術的突破性發展，捐贈數量大幅激增。

最受關注的是《第七世紀》第26首，「小船與槳帆船環繞7艘船，致命戰爭將被引爆。」專家推測這暗示中國周邊海域的軍事衝突，因中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊、印尼和菲律賓正好7國，在南海存在領土主權爭議，形成潛在的海上戰爭火藥庫。

另外，《第一世紀》第26首的「蜂群」意象被陰謀論者視為政治隱喻，暗示具極權色彩的意識形態將持續擴張。由於黑色既是蜂群特徵也是法西斯主義象徵，預示2026年全球政治局勢恐將更加動盪不安。