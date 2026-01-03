女騎士未保持距離摔車　前方騎士「沒過失」仍被判刑2個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）前年7月間騎乘機車外出時，在台東市一處路口，因後方女騎士A沒有保持安全距離，為了閃避他而摔倒。阿哲雖然被認定沒有過失，但日前仍被台東地院法官依犯肇事致人傷害逃逸罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

▲阿哲挨告肇逃。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2024年7月間騎乘機車行經台東市一處路口，準備左轉時，後方的女騎士A因未注意車前狀況，加上沒有保持安全距離，雙方距離迫近後，A女為了閃避他而連人帶車摔倒，造成左側小腿擦傷、左側手肘擦傷。

檢方認為，阿哲明知發生車禍事故，A女還因此受傷，他卻沒有停車處理，反而騎車離去，顯然有駕駛動力交通工具發生事故致人傷害而逃逸的犯意，於是依法將他起訴。

不過，台東地院法官經檢視現場監視器影像後，認為當時阿哲和A女行駛於同一車道，阿哲在前，A女在後，當阿哲的機車顯示左轉方向燈時，A女卻因未保持安全距離，導致剎車不及摔倒，A女應為本案事故負起全部過失責任。

法官表示，雖然阿哲在這次事故中難認有任何過失，但他也坦承確實知道發生車禍、A女摔車受傷，仍舊選擇騎車離開，沒有留在現場協助或採取必要的救護措施，也沒有報警，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，A女也表明願意無條件原諒，最終依犯肇事致人傷害逃逸罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。