日本「新春寒流」發威　北陸恐現警報級大雪

▲能登地震災區居民除雪。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本受冬季氣壓配置影響，氣象廳發布大雪警報，3日以東、西日本的日本海側為中心，恐出現伴隨雷電的劇烈降雪。其中北陸地區受強烈冷空氣影響，可能面臨「警報級」大雪，24小時預測降雪量最高達40公分。由於正值新年收假返鄉潮，當局呼籲民眾嚴防交通中斷，並警戒雪崩及落雪危害。

強冷空氣流入 北陸恐現警報級大雪

根據新潟地方氣象台觀測，目前日本附近正處於冬型氣壓配置，氣壓槽從日本海延伸至西日本及伊豆群島。本州上空約5500公尺處有低於-36℃的強冷空氣流入，導致大氣狀態極不穩定，局部地區有積雨雲發展。

氣象部門指出，北陸地區至3日晝前將以山區為中心降下大雪，平地也可能有積雪。若冷空氣強度超過預期，或雪雲持續滯留同一區域，極可能發展為「警報級」大雪。

▲日本東京下雪。（圖／達志影像／美聯社）



24小時預測降雪量達40公分 多地交通受威脅

氣象廳預測，從3日清晨6時至4日清晨6時的24小時內，各地降雪量為關東甲信、北陸地區40公分；近畿地區30公分；中國地區25公分；四國地區5公分。

其中北陸各縣預測值顯示，新潟縣山區達40公分、平地10公分；富山縣山間部20公分、平地10公分；石川縣與福井縣山地預估也有20公分降雪。

新年收假潮嚴防交通障礙 能登災區房屋恐有倒塌風險

隨著冬型氣壓配置移動，東日本太平洋側需注意雷擊、龍捲風等劇烈陣風與冰雹；日本海側則需防範積雪附著電線與雪崩。適逢新年連假收假，氣象廳特別提醒，移動人群應隨時查看雨雪模擬資訊，嚴防大雪造成的交通障礙。

此外，在「令和6年能登半島地震」中受損的房屋，必須高度警戒因積雪過重導致的建築倒塌風險。3日深夜前，民眾應對突風與雷電保持警覺，若發現積雨雲靠近，應儘速移至建築物內確保安全。